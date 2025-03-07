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Нацбанк Казахстана допустил дальнейшее повышение базовой ставки

Ведомости

Национальный банк Казахстана допускает дальнейшее повышение базовой ставки при росте инфляции, сообщил председатель казахстанского регулятора Тимур Сулейменов.

7 марта нацбанк республики повысил ставку до 16,5% с 15,25% годовых. «К сожалению, базовая ставка привязана к инфляции. Если инфляция будет расти, нам тоже придется поднимать ставку. Это надо понимать», – сказал он (цитата по «Финмаркет»).

Сулейменов пояснил, что решение повысить базовую ставку 7 марта было принято для того, чтобы возможное дальнейшее повышение не было слишком резким. Он отметил, что решения нацбанка связаны друг с другом, – для того, чтобы «инфляционная спираль» не раскрутилась до 2026 г.

В 2024 г. нацбанк Казахстана прогнозировал инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.

Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях». Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта. 25 февраля в банке ВТБ предположили, что ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 21% на протяжении всего 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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