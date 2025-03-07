Нацбанк Казахстана допустил дальнейшее повышение базовой ставки
Национальный банк Казахстана допускает дальнейшее повышение базовой ставки при росте инфляции, сообщил председатель казахстанского регулятора Тимур Сулейменов.
7 марта нацбанк республики повысил ставку до 16,5% с 15,25% годовых. «К сожалению, базовая ставка привязана к инфляции. Если инфляция будет расти, нам тоже придется поднимать ставку. Это надо понимать», – сказал он (цитата по «Финмаркет»).
Сулейменов пояснил, что решение повысить базовую ставку 7 марта было принято для того, чтобы возможное дальнейшее повышение не было слишком резким. Он отметил, что решения нацбанка связаны друг с другом, – для того, чтобы «инфляционная спираль» не раскрутилась до 2026 г.
В 2024 г. нацбанк Казахстана прогнозировал инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.
Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях». Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта. 25 февраля в банке ВТБ предположили, что ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 21% на протяжении всего 2025 г.