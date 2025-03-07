Нацбанк Казахстана допустил дальнейшее повышение базовой ставки

Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях». Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта. 25 февраля в банке ВТБ предположили, что ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 21% на протяжении всего 2025 г.