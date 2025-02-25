В ВТБ спрогнозировали ключевую ставку ЦБ в 21% на весь 2025 год

25 февраля в разговоре с прессой Пьянов сообщил, что ВТБ предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 г. «в силу беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала». В числе таких факторов первый зампред правления ВТБ назвал высокую ключевую ставку (стратегия банка, принятая в 2023 г., предполагала ее на уровне 11% в 2025 г.), а также введение с 1 февраля антициклической надбавки к капиталу в размере 0,25% от активов, взвешенных по уровню риска.