В ВТБ спрогнозировали ключевую ставку ЦБ в 21% на весь 2025 год
Банк России (ЦБ) может сохранить ключевую ставку на уровне 21% на протяжении всего 2025 г., сообщили в пресс-службе ВТБ.
Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что бизнес-план будет выполняться в жестких макроусловиях, исходя из этого прогноза по ключевой ставке. По словам Пьянова, 2025 г. станет для банка «годом кредитного маневра». Ориентир по прибыли на 2025 г. составляет около 430 млрд руб.
Пьянов рассказал, что приоритеты трехлетней стратегии ВТБ не меняются. Среди них масштабирование розницы, регионализация, технологический суверенитет, поддержка национальной экономики. 2024 г. стал первым годом выполнения стратегии банка. Группа ВТБ перевыполнила ее показатели не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на 5,2 млн, превысив 24,5 млн человек, рассказал Пьянов.
В 2024 г. ВТБ заработал 551,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (+27,6% год к году). В IV квартале показатель вырос более чем в три раза до 176,4 млрд руб. Кратный рост чистой прибыли произошел в том числе на фоне реализации небанковского цифрового бизнеса, работы с заблокированными активами, а также переоценки портфеля ценных бумаг.
В конце 2024 г. ВТБ пришлось изменить тактику выполнения целевого показателя в 100 млрд руб., поскольку регулятор изменил требования. Это позволило выручить от передачи заблокированных активов 21 млрд руб. вместо 100 млрд.
25 февраля в разговоре с прессой Пьянов сообщил, что ВТБ предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 г. «в силу беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала». В числе таких факторов первый зампред правления ВТБ назвал высокую ключевую ставку (стратегия банка, принятая в 2023 г., предполагала ее на уровне 11% в 2025 г.), а также введение с 1 февраля антициклической надбавки к капиталу в размере 0,25% от активов, взвешенных по уровню риска.