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ВТБ не будет рекомендовать акционерам выплату дивидендов за 2024 год

Ведомости

ВТБ предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 г., сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в разговоре с прессой.

«Мы, как менеджмент, будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. в силу, наверное, беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала», – сказал Пьянов.

В числе таких факторов первый зампред правления ВТБ назвал высокую ключевую ставку (стратегия банка, принятая в 2023 г., предполагала ее на уровне 11% в 2025 г.), а также введение с 1 февраля антициклической надбавки к капиталу в размере 0,25% от активов, взвешенных по уровню риска. С 1 июля показатель надбавки может составить уже 0,50%, но пока в финансовой организации такое повышение оценивают как угрозу.

Согласно оценкам Пьянова, ближайшие дивиденды акционерам от ВТБ могут быть только в 2026 г. по итогам 2025 г.

В сентябре прошлого года председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк хотел бы заплатить дивиденды по итогам 2024 г., но, по мнению ЦБ, финансовой организации в первую очередь надо поддерживать капитальную позицию.

В последний раз ВТБ платил дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г. В сентябре прошлого года «Ведомости» писали, что новая стратегия финорганизации предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.). При этом топ-менеджмент ВТБ заявлял, что считает вероятной выплату дивидендов уже по итогам 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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