ВТБ не будет рекомендовать акционерам выплату дивидендов за 2024 год

В числе таких факторов первый зампред правления ВТБ назвал высокую ключевую ставку (стратегия банка, принятая в 2023 г., предполагала ее на уровне 11% в 2025 г.), а также введение с 1 февраля антициклической надбавки к капиталу в размере 0,25% от активов, взвешенных по уровню риска. С 1 июля показатель надбавки может составить уже 0,50%, но пока в финансовой организации такое повышение оценивают как угрозу.