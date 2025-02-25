ВТБ не будет рекомендовать акционерам выплату дивидендов за 2024 год
ВТБ предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 г., сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в разговоре с прессой.
«Мы, как менеджмент, будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. в силу, наверное, беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала», – сказал Пьянов.
В числе таких факторов первый зампред правления ВТБ назвал высокую ключевую ставку (стратегия банка, принятая в 2023 г., предполагала ее на уровне 11% в 2025 г.), а также введение с 1 февраля антициклической надбавки к капиталу в размере 0,25% от активов, взвешенных по уровню риска. С 1 июля показатель надбавки может составить уже 0,50%, но пока в финансовой организации такое повышение оценивают как угрозу.
Согласно оценкам Пьянова, ближайшие дивиденды акционерам от ВТБ могут быть только в 2026 г. по итогам 2025 г.
В последний раз ВТБ платил дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г. В сентябре прошлого года «Ведомости» писали, что новая стратегия финорганизации предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.). При этом топ-менеджмент ВТБ заявлял, что считает вероятной выплату дивидендов уже по итогам 2024 г.