ВТБ запустил возможность перевода средств по номеру телефона в Азербайджан

Перевод осуществляется со счета в рублях, при этом средства моментально поступят на счет получателя в «ВТБ Азербайджан» в нацвалюте – азербайджанских манатах. При транзакции предусмотрена комиссия в размере 0,5% (минимум 30 руб.). Максимальная сумма в рамках одной операции составляет 300 000 руб. Пользователи могут перевести средства в Азербайджан посредством интернет-банка, а также в приложении «ВТБ Онлайн» для смартфонов на базе Android.