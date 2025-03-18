ВТБ запустил возможность перевода средств по номеру телефона в Азербайджан
Розничные клиенты ВТБ получили возможность переводить средства в Азербайджан по номеру телефона клиентам «дочки» финансовой организации «ВТБ Азербайджан». Об этом сообщила пресс-служба банка.
Перевод осуществляется со счета в рублях, при этом средства моментально поступят на счет получателя в «ВТБ Азербайджан» в нацвалюте – азербайджанских манатах. При транзакции предусмотрена комиссия в размере 0,5% (минимум 30 руб.). Максимальная сумма в рамках одной операции составляет 300 000 руб. Пользователи могут перевести средства в Азербайджан посредством интернет-банка, а также в приложении «ВТБ Онлайн» для смартфонов на базе Android.
По словам начальника управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова, в настоящее время 70% розничных клиентов выбирают перевод по телефону для отправки средств за границу. На сегодняшний день клиентам ВТБ доступны более 100 зарубежных направлений. Помимо Азербайджана граждане России могут осуществить переводы по номеру телефона в Армению, Белоруссию, Китай, Таджикистан и Узбекистан.
В 2024 г. розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран – это в шесть раз больше показателя предыдущего года.
В январе ВТБ запустил переводы в турецких лирах в любые банки Турции. На горячей линии банка «Ведомостям» сообщили об открытии клиентам счетов в лирах и отправке платежей напрямую в турецкие банки. При этом ВТБ не гарантировал зачисление средств: на горячей линии предложили, чтобы турецкие контрагенты в своем банке уточняли, примет ли тот деньги из ВТБ.
В конце декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что ВТБ в 1,6 раза снижает комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода. Уточнялось, что ставки применяются к переводам в китайских юанях и трансграничным переводам в рублях «через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка».