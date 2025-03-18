Газета
Телеграм
/ Финансы

ВТБ запустил возможность перевода средств по номеру телефона в Азербайджан

Ведомости

Розничные клиенты ВТБ получили возможность переводить средства в Азербайджан по номеру телефона клиентам «дочки» финансовой организации «ВТБ Азербайджан». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Перевод осуществляется со счета в рублях, при этом средства моментально поступят на счет получателя в «ВТБ Азербайджан» в нацвалюте – азербайджанских манатах. При транзакции предусмотрена комиссия в размере 0,5% (минимум 30 руб.). Максимальная сумма в рамках одной операции составляет 300 000 руб. Пользователи могут перевести средства в Азербайджан посредством интернет-банка, а также в приложении «ВТБ Онлайн» для смартфонов на базе Android.

По словам начальника управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова, в настоящее время 70% розничных клиентов выбирают перевод по телефону для отправки средств за границу. На сегодняшний день клиентам ВТБ доступны более 100 зарубежных направлений. Помимо Азербайджана граждане России могут осуществить переводы по номеру телефона в Армению, Белоруссию, Китай, Таджикистан и Узбекистан.

В 2024 г. розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран – это в шесть раз больше показателя предыдущего года.

В январе ВТБ запустил переводы в турецких лирах в любые банки Турции. На горячей линии банка «Ведомостям» сообщили об открытии клиентам счетов в лирах и отправке платежей напрямую в турецкие банки. При этом ВТБ не гарантировал зачисление средств: на горячей линии предложили, чтобы турецкие контрагенты в своем банке уточняли, примет ли тот деньги из ВТБ.

В конце декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что ВТБ в 1,6 раза снижает комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода. Уточнялось, что ставки применяются к переводам в китайских юанях и трансграничным переводам в рублях «через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных