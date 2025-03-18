ЦБ снизил курс доллара до 81,5 рубля
Банк России снизил официальный курс доллара на 2,8 руб. до 81,5 руб. на 19 марта. Это следует из информации на сайте регулятора.
Евро установлено на уровне 87,57 руб. (снижение на 3,27 руб.), китайский юань – 11,22 руб. (снижение на 0,38 руб.).
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
18 марта курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 81 руб. Доллар снижался до 80,92 руб., в 12:45 мск немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что с начала года рубль значительно укрепился благодаря нескольким факторам: геополитическому оптимизму, увеличению притока капитала на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Свою роль также играет высокая ключевая ставка, которая находится на уровне 21% с октября 2024 г.