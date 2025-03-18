ЦБ снизил курс доллара до 81,5 рубля

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что с начала года рубль значительно укрепился благодаря нескольким факторам: геополитическому оптимизму, увеличению притока капитала на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Свою роль также играет высокая ключевая ставка, которая находится на уровне 21% с октября 2024 г.