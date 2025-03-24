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Т-банк упаковал необеспеченные кредиты в облигации

Ведомости

Т-банк запустил новый инвестиционный инструмент – облигации «Т-кредитный поток», в основе которых портфель потребительских кредитов Т-банка, который выступает обеспечением. Инвесторы приобретают облигации старшего транша и имеют приоритетное право на выплаты, тогда как младший транш остается на балансе кредитной организации, что снижает риски, сообщил представитель компании.

Согласно закону, банк отделяет активы, которыми обеспечены облигации, и передает их специальному финансовому обществу. Когда клиенты банка погашают кредиты, доход направляется на выплаты инвесторам. В данном случае – 25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно, а ожидаемый срок погашения составляет полтора года.

Объем размещения выпуска – 4,5 млрд руб., а номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб. Сбор заявок продлится до 28 марта. Бумаги относятся к категории старшего транша, что означает приоритетное право на выплаты. В случае просрочек по кредитам в портфеле риски берет на себя сам банк, поскольку младший транш он выкупает на свой баланс.

Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы в мобильном приложении «Т-инвестиции», вторым необходимо будет пройти тест.

Объем кредитного портфеля «Т-технологий» за вычетом резервов увеличился за 2024 г. в 2,6 раза до 2,54 трлн руб. в том числе на фоне интеграции Росбанка. В IV квартале 2024 г. доходность кредитного портфеля составила 25,8% (в IV квартале 2023 г. – 26,6%) на фоне изменений в структуре кредитных продуктов. Доля неработающих кредитов составила 5,8% (на 31 декабря 2023 г. – 9,5%).

Рынок секьюритизированных активов в России демонстрирует рост, писали ранее «Ведомости». В 2024 г. банки провели девять сделок многотраншевой секьюритизации (переупаковка пула кредитов в обеспеченные облигации) на 45 млрд руб. – это в три раза больше показателя 2023 г. и близко к максимуму 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». С четырех до шести выросло число банков-оригинаторов – так называется первоначальный владелец пула кредитов, которые служат залогом для долговой бумаги. Среди них – Сбербанк, ВТБ, «Яндекс банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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