Т-банк упаковал необеспеченные кредиты в облигации
Т-банк запустил новый инвестиционный инструмент – облигации «Т-кредитный поток», в основе которых портфель потребительских кредитов Т-банка, который выступает обеспечением. Инвесторы приобретают облигации старшего транша и имеют приоритетное право на выплаты, тогда как младший транш остается на балансе кредитной организации, что снижает риски, сообщил представитель компании.
Согласно закону, банк отделяет активы, которыми обеспечены облигации, и передает их специальному финансовому обществу. Когда клиенты банка погашают кредиты, доход направляется на выплаты инвесторам. В данном случае – 25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно, а ожидаемый срок погашения составляет полтора года.
Объем размещения выпуска – 4,5 млрд руб., а номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб. Сбор заявок продлится до 28 марта. Бумаги относятся к категории старшего транша, что означает приоритетное право на выплаты. В случае просрочек по кредитам в портфеле риски берет на себя сам банк, поскольку младший транш он выкупает на свой баланс.
Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы в мобильном приложении «Т-инвестиции», вторым необходимо будет пройти тест.
Объем кредитного портфеля «Т-технологий» за вычетом резервов увеличился за 2024 г. в 2,6 раза до 2,54 трлн руб. в том числе на фоне интеграции Росбанка. В IV квартале 2024 г. доходность кредитного портфеля составила 25,8% (в IV квартале 2023 г. – 26,6%) на фоне изменений в структуре кредитных продуктов. Доля неработающих кредитов составила 5,8% (на 31 декабря 2023 г. – 9,5%).
Рынок секьюритизированных активов в России демонстрирует рост, писали ранее «Ведомости». В 2024 г. банки провели девять сделок многотраншевой секьюритизации (переупаковка пула кредитов в обеспеченные облигации) на 45 млрд руб. – это в три раза больше показателя 2023 г. и близко к максимуму 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». С четырех до шести выросло число банков-оригинаторов – так называется первоначальный владелец пула кредитов, которые служат залогом для долговой бумаги. Среди них – Сбербанк, ВТБ, «Яндекс банк».