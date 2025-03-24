Т-банк упаковал необеспеченные кредиты в облигации

Рынок секьюритизированных активов в России демонстрирует рост, писали ранее «Ведомости». В 2024 г. банки провели девять сделок многотраншевой секьюритизации (переупаковка пула кредитов в обеспеченные облигации) на 45 млрд руб. – это в три раза больше показателя 2023 г. и близко к максимуму 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». С четырех до шести выросло число банков-оригинаторов – так называется первоначальный владелец пула кредитов, которые служат залогом для долговой бумаги. Среди них – Сбербанк, ВТБ, «Яндекс банк».