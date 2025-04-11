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Оператор «Золотой короны» в 2024 году сократил чистую прибыль на 11,6%

Ведомости

По итогам 2024 г. РНКО «Платежный центр», оператор платежной системы «Золотая корона», зафиксировала снижение чистой прибыли по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) на 11,6% – до 24 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Чистые процентные доходы до создания резервов за прошедший год увеличились почти в 1,9 раза, достигнув 6 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 3,1 млрд руб. После формирования резервов показатель снизился до 1,1 млрд руб., что существенно ниже уровня 2023 г. – 16,6 млрд руб.

Комиссионные доходы организации в 2024 г. возросли почти в 1,5 раза до 14,5 млрд руб. В то же время комиссионные расходы увеличились на 9%, достигнув 13,2 млрд руб.

Из документа также следует, что в 2024 г. организация потратила на формирование резервов 4,8 млрд руб., в то время как в предыдущем году «Платежный центр», наоборот, распустил резервы на сумму 13,4 млрд руб.

РНКО «Платежный центр» и ЗАО «Золотая корона» зарегистрированы в Новосибирске. Расчетная НКО выполняет функции межбанковского расчетного центра федеральной системы «Город» (система приема платежей за ЖКХ, связь и интернет) и предоставляет услуги по расчетному обслуживанию юридических лиц, переводу денежных средств без открытия банковского счета физическим лицам (в том числе для погашения кредитов), обмену валюты, платежам за услуги, выпуску и обслуживанию предоплаченных карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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