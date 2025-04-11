Оператор «Золотой короны» в 2024 году сократил чистую прибыль на 11,6%
По итогам 2024 г. РНКО «Платежный центр», оператор платежной системы «Золотая корона», зафиксировала снижение чистой прибыли по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) на 11,6% – до 24 млрд руб. Это следует из отчетности компании.
Чистые процентные доходы до создания резервов за прошедший год увеличились почти в 1,9 раза, достигнув 6 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 3,1 млрд руб. После формирования резервов показатель снизился до 1,1 млрд руб., что существенно ниже уровня 2023 г. – 16,6 млрд руб.
Комиссионные доходы организации в 2024 г. возросли почти в 1,5 раза до 14,5 млрд руб. В то же время комиссионные расходы увеличились на 9%, достигнув 13,2 млрд руб.
Из документа также следует, что в 2024 г. организация потратила на формирование резервов 4,8 млрд руб., в то время как в предыдущем году «Платежный центр», наоборот, распустил резервы на сумму 13,4 млрд руб.
РНКО «Платежный центр» и ЗАО «Золотая корона» зарегистрированы в Новосибирске. Расчетная НКО выполняет функции межбанковского расчетного центра федеральной системы «Город» (система приема платежей за ЖКХ, связь и интернет) и предоставляет услуги по расчетному обслуживанию юридических лиц, переводу денежных средств без открытия банковского счета физическим лицам (в том числе для погашения кредитов), обмену валюты, платежам за услуги, выпуску и обслуживанию предоплаченных карт.