ЦБ понизил официальный курс доллара на 12-14 апреля до 84 рублей
Банк России понизил официальный курс доллара на период с 12 по 14 апреля на 1,01 руб. до 84 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
На указанный период Центробанк также снизил курс юаня на 0,09 руб. до 11,45 руб. В то же время курс евро вырос на 1,61 руб. до 96,22 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется ЦБ после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
8 апреля в ЦБ сообщили о том, что экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%. Они составили $10,2 млрд после $12,4 млрд в феврале.
Курс доллара в марте снизился на 4,5%, или на 4 руб., до 83,68 руб./$ на 29 марта, евро подешевел на 2,5%, или на 2 руб., до 89,65 руб. Юань на Мосбирже к 30 марта стоил 11,7 руб. и снизился за месяц на 42 коп., или 3,5%.