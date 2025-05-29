Unicredit может покинуть Россию через связанные с «Альфа-групп» компаниями
Итальянская Unicredit Group нашла выход из России – потенциальные покупатели из ОАЭ могут приобрести активы российской «дочки» с 60%-м дисконтом. Арабские инвесторы, при этом, могут быть связаны со структурами «Альфа-групп», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
О том, что три компании из ОАЭ заинтересованы в покупке писала газета Il Messaggero. С таким предложением они поступили к казначейству Италии. По данным «Коммерсанта», данная сделка может совершаться в интересах структур «Альфа-групп».
Как говорит один из собеседников российского издания, один из двух арабских фондов связан с компанией A1, которая, в свою очередь, связана с «Альфа-групп». «Такая структура сделки необходима, поскольку главный банковский актив “Альфа-групп” – Альфа-банк – находится под санкциями ЕС», – уточняется в материале.
В случае достижения сделки Asas Capital (ОАЭ) и Mada Capital (ОАЭ) создадут совместную компанию и объединятся с инвестиционной фирмой Inweasta, которая работает в РФ.
16 апреля стало известно, что власти Италии могут потребовать от Unicredit как можно скорее покинуть Россию, чтобы согласовать сделку по поглощению группы Banco BPM. Осенью 2024 г. газета Financial Times сообщала, что Unicredit предложил 10 млрд евро за приобретение отечественного конкурента Banco BPM. В случае одобрения сделки Unicredit станет третим крупнейшим банком Европы.
23 ноября прошлого года Суд ЕС отказал итальянской Unicredit в обеспечительных мерах в рамках иска группы к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) о выходе с российского рынка.