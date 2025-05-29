Unicredit может покинуть Россию через связанные с «Альфа-групп» компаниями

Как говорит один из собеседников российского издания, один из двух арабских фондов связан с компанией A1, которая, в свою очередь, связана с «Альфа-групп». «Такая структура сделки необходима, поскольку главный банковский актив “Альфа-групп” – Альфа-банк – находится под санкциями ЕС», – уточняется в материале.