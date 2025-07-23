Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2026 г. в стране начнется массовое внедрение цифрового рубля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Крупнейшие банки первыми предоставят клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и др. Поэтапно до сентября 2028 г. эта обязанность появится у всех финансовых организаций.
Кроме того, документ определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Он позволит покупателям и продавцам упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы. По QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты. Бонусы и скидки выбранного способа платежа сохранятся.
15 июля закон о внедрении цифрового рубля приняли депутаты Госдумы. На следующий день документ одобрил Совет Федерации.
23 июля директор департамента бюджетной методологии Минфина Сергей Романов сообщил, что Центробанк и правительство до августа утвердят перечень расходов, по которому будет осуществляться исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля. В него войдут социальные пособия и расходы на капитальное строительство.