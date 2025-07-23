Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

Кроме того, документ определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Он позволит покупателям и продавцам упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы. По QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты. Бонусы и скидки выбранного способа платежа сохранятся.