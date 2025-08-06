Кассационный суд подтвердил приговор экс-руководству банка «Рублев»
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в отношении бывшего бенефициара и председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и экс-члена совета директоров Сергея Шаповала. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Суд поддержал решения нижестоящих инстанций, признавших до этого обоих фигурантов виновными в хищении имущества банка путем выдачи заведомо невозвратного кредита юридическому лицу. Гуревич приговорен к трем годам лишения свободы условно, Шаповал – к четырем годам условного срока.
По данным госкорпорации, ущерб в размере 99,2 млн руб., нанесенный банку, был возмещен в ходе расследования дела.
Банк России отозвал лицензию у «Рублева» в 2018 г. Тогда регулятор указал, что бизнес-модель банка была ориентирована на массовое привлечение средств населения с последующим размещением в активы неудовлетворительного качества.