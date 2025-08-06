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Главная / Финансы /

Банк России незначительно повысил курсы доллара и евро на 7 августа

Ведомости

Банк России повысил курс доллара на 7 августа на 0,14 руб. до 80,19 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро тем временем поднялся на 0,5 руб., достигнув 93,01 руб. Юань же подорожал на 0,01 руб. до 11,12 руб.

На 30 июля ЦБ резко поднял курс доллара до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 п. п. – с 20 до 18% годовых. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Банк России устанавливает официальные курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

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