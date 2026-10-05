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Главная / Финансы /

Банк России поднял курс доллара почти до 85 рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Центробанк установил официальный курс доллара на 6 октября на 84,93 руб., подняв его на 1,45 руб.

Евро подорожал на 1,01 руб. до 95,33 руб. Юань подорожал на 0,22 руб. и достиг отметки 12,65 руб.

Официальный курс доллара на 3 октября составлял 83,48 руб., евро – 94,32 руб., юаня – 12,43 руб.

Минфин России сообщил, что направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре Минфин оценивает в 289,46 млрд руб. При этом по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -10,04 млрд руб.

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