Банк России поднял курс доллара почти до 85 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара на 6 октября на 84,93 руб., подняв его на 1,45 руб.
Евро подорожал на 1,01 руб. до 95,33 руб. Юань подорожал на 0,22 руб. и достиг отметки 12,65 руб.
Официальный курс доллара на 3 октября составлял 83,48 руб., евро – 94,32 руб., юаня – 12,43 руб.
Минфин России сообщил, что направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре Минфин оценивает в 289,46 млрд руб. При этом по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -10,04 млрд руб.