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Лукашенко обсудил с Фрадковым расширение сотрудничества Белоруссии с ПСБ

Ведомости

В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя ПСБ Петра Фрадкова. Стороны обсудили расширение сотрудничества банка с Белоруссией, сообщило «БелТА».

Фрадков заявил, что развитие партнерских связей с Белоруссией является одним из приоритетов ПСБ. По его словам, взаимодействие развивается сразу по нескольким направлениям, включая межбанковское сотрудничество, работу с промышленными предприятиями и лизинговые услуги.

«Мы всегда были, являемся и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы Белоруссии в целом, одним из крупных кредиторов банков», – сказал глава ПСБ.

Среди белорусских партнеров банка Фрадков назвал МАЗ, БелАЗ и Белорусскую железную дорогу. Кроме того, ПСБ проходит необходимые процедуры для начала работы с государственной лизинговой компанией.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск заинтересован в развитии взаимодействия с банком. «Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Белоруссии и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком», – сказал он.

11 сентября Фрадков в рамках саммита БРИКС представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди проект российско-индийской платежной системы.

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