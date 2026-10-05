Лукашенко обсудил с Фрадковым расширение сотрудничества Белоруссии с ПСБ
В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя ПСБ Петра Фрадкова. Стороны обсудили расширение сотрудничества банка с Белоруссией, сообщило «БелТА».
Фрадков заявил, что развитие партнерских связей с Белоруссией является одним из приоритетов ПСБ. По его словам, взаимодействие развивается сразу по нескольким направлениям, включая межбанковское сотрудничество, работу с промышленными предприятиями и лизинговые услуги.
«Мы всегда были, являемся и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы Белоруссии в целом, одним из крупных кредиторов банков», – сказал глава ПСБ.
Среди белорусских партнеров банка Фрадков назвал МАЗ, БелАЗ и Белорусскую железную дорогу. Кроме того, ПСБ проходит необходимые процедуры для начала работы с государственной лизинговой компанией.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск заинтересован в развитии взаимодействия с банком. «Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Белоруссии и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком», – сказал он.
11 сентября Фрадков в рамках саммита БРИКС представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди проект российско-индийской платежной системы.