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Главная / Финансы /

Путин разрешил UniCredit реорганизовать российский бизнес

Указ президента позволяет сделки по приобретению «Юникредит банка»
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил итальянской группе UniCredit, владеющей банком «Юникредит», разделить российский бизнес. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества. Его акции или доли в уставном капитале получит единственный акционер банка.

Кроме того, распоряжением разрешено совершение сделок по приобретению 100% акций «Юникредит банка», принадлежащих UniCredit S.p.A.

В мае банк подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части российской дочерней компании (АО «Банк»). Покупателем выступил частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, а оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору.

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