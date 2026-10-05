Путин разрешил UniCredit реорганизовать российский бизнес

В мае банк подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части российской дочерней компании (АО «Банк»). Покупателем выступил частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, а оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору.