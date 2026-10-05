Путин разрешил UniCredit реорганизовать российский бизнес

Путин разрешил UniCredit реорганизовать российский бизнесУказ президента позволяет сделки по приобретению «Юникредит банка»
Президент России Владимир Путин разрешил итальянской группе UniCredit, владеющей банком «Юникредит», разделить российский бизнес. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества. Его акции или доли в уставном капитале получит единственный акционер банка.
Кроме того, распоряжением разрешено совершение сделок по приобретению 100% акций «Юникредит банка», принадлежащих UniCredit S.p.A.
В мае банк подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части российской дочерней компании (АО «Банк»). Покупателем выступил частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, а оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору.