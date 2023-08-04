Эксперты спрогнозировали рост акций Ozon до уровня 2900 рублей за бумагу

Если рассматривать компанию с точки зрения бизнеса, то инвестиции в акции Ozon в перспективе могут принести доходность на длинном горизонте, подтверждает управляющий партнер Family trust group Никита Костанда. По его словам, есть множество причин, начиная от рекордной EBITDA и сокращения операционных расходов до перспектив роста рынка электронной коммерции, который по разным подсчетам может расти от 26 до 40% в год, вплоть до 2027 г.