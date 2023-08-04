Эксперты спрогнозировали рост акций Ozon до уровня 2900 рублей за бумагу

Эксперты спрогнозировали рост акций Ozon до уровня 2900 рублей за бумагуБумаги ритейлера растут два дня подряд
Стоимость обыкновенных акций российского ритейлера Ozon существенно росла два дня подряд. В четверг, 3 августа, рост составил 10,54% до 2 679 руб. (на максимуме – 2 712 руб., +11,92%). В пятницу, 4 августа, на максимуме бумаги росли на 5,94% до 2838 руб. Но к закрытию они скорректировались до 2 623 руб. (-2% за день). В итоге за два дня бумаги ритейлера выросли на 8,2%.
Акции компании продолжат рост, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Одни видят сильное сопротивление на уровне 2900 руб. за бумагу, другие – 3000 руб. за бумагу. На этих уровнях акции могут «сделать передышку» в росте и скорректироваться. При этом уровень поддержки (ниже которого акции скорее всего не опустятся) эксперты называют 2340 руб. за бумагу.
По мнению аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, рост акций Ozon связан с двумя факторами: в условиях повышения ключевой ставки дивидендные истории становятся не такими привлекательными, как компании роста. У компании намечены двузначные темпы роста выручки и увеличение GMV (совокупная стоимость проданных товаров) на 70% в этом году, следует из прогноза компании, опубликованного 6 июня. К 2025 г. выручка может составить 2,5 трлн руб.
Второй причиной аналитик называет весомую долю частных инвесторов в торгах на рынке акций, которые предпочитают покупать бумаги компаний, товарами или услугами которых они пользуются сами. Оzon довольно весомый представитель для потребителей, отмечает Болотских.
По мнению руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-инвестиции» Александра Дорожкина, рост акций Оzon связан с ожиданиями редомициляции. Они появились на фоне того, что депозитарные акции компании с 28 июля начали обращаться на Международной бирже Астаны (AIX) после принудительного делистинга с NASDAQ. Компания оспаривает его и уже подала апелляцию.
Дорожкин также отметил, что предполагаемый дисконт для выхода недружественных акционеров позволяет акциям с высоким free-float (акции в свободном обращении) рассчитывать на сохранение листинга на локальных площадках и существенную премию на экономически значимые организации в случае их возвращения домой. То есть расписки будут конвертироваться в акции, стоимость бумаг новообразованных компаний расти, а инвесторы получать прибыль.
Кроме того, рост стоимости акций ритейлера можно объяснить и тем, что инвесторы уже сейчас начинают делать ставку перед выходом отчета компании за II квартал 2023 г., считает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. По его мнению, аналогичная ситуация наблюдалась и с акциями Сбербанка на этой неделе.
«Мы пока держим нашу рекомендацию покупать, так как видим сильный рост финансовых показателей компании в этом году», – подчеркнул Комаров.
Если рассматривать компанию с точки зрения бизнеса, то инвестиции в акции Ozon в перспективе могут принести доходность на длинном горизонте, подтверждает управляющий партнер Family trust group Никита Костанда. По его словам, есть множество причин, начиная от рекордной EBITDA и сокращения операционных расходов до перспектив роста рынка электронной коммерции, который по разным подсчетам может расти от 26 до 40% в год, вплоть до 2027 г.