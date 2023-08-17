Мосбиржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

Мосбиржа с 16 августа запустила открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций, участвовать в которой в качестве маркетмейкеров могут любые участники торгов. Первым поддерживать котировки в качестве маркетмейкера начнет Газпромбанк. Об этом сообщается на сайте площадки.