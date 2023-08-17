Мосбиржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

Мосбиржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигацийЧто это значит для инвесторов и как работают такие инструменты
Мосбиржа с 16 августа запустила открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций, участвовать в которой в качестве маркетмейкеров могут любые участники торгов. Первым поддерживать котировки в качестве маркетмейкера начнет Газпромбанк. Об этом сообщается на сайте площадки.
Теперь рынок станет менее волатильным, а инвесторы смогут покупать и продавать облигации в больших объемах, не оказывая при этом заметного влияния на котировки бумаг, объяснил руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин.
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