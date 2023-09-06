Мосгорсуд прекратил дело по евробондам Белоруссии

Не убедил судью и довод Марченкова о том, что он получал купоны по белорусским бумагам на счет в российском ВТБ. Отметила она и тот факт, что с лета 2022 г. Белоруссия осуществляет выплаты по еврооблигациям в местных рублях на счет в Беларусбанке. Для получения этих денег инвестор должен самостоятельно открыть счет в местном банке и затем представить в Беларусбанк пакет документов, подтверждающих основание для перевода туда причитающихся ему денег (выписку со счета депо в своем депозитарии и др.). После этого Беларусбанк по согласованию с минфином осуществляет перевод средств, и обязательства признаются исполненными надлежащим образом.