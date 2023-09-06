Мосгорсуд прекратил дело по евробондам Белоруссии

Мосгорсуд прекратил дело по евробондам БелоруссииНо истец намерен подать новый иск – теперь в Арбитражный суд Москвы
Мосгорсуд 6 сентября прекратил рассмотрение иска российского инвестора Александра Марченкова против белорусского минфина из-за еврооблигаций. Но, как сообщил «Ведомостям» Марченков, он подаст новый иск – на этот раз в Арбитражный суд Москвы, а также опротестует решение Мосгорсуда. Инвестор имеет право сделать это в течение 15 дней. Марченков пытается взыскать с минфина Белоруссии около $300 000 номинальной стоимости бондов вместе с купонами.
Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: власти страны ссылались на санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в долларах. Но летом 2022 г. Минск ввел временный порядок выплат: было решено платить в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном Беларусбанке. Правда, до российских держателей деньги так и не дошли, писали «Ведомости».
Мосгорсуд прекратил производство по иску Марченкова, сочтя, что данный спор не относится к компетенции российских судов ни по месту нахождения ответчика, ни по месту исполнения им платежных обязательств. В эмиссионной документации по евробондам у минфина есть обязанность доводить платежи только до платежного агента, американского Citibank, но не до держателей бумаг непосредственно, сказала судья на заседании 6 сентября. Из этого она сделала вывод, что территория России не является местом исполнения Белоруссией обязательств по еврооблигациям.
Также судья отметила, что Марченков хотя и купил евробонды на Мосбирже, к торгам на площадке бумаги были допущены без инициативы и согласования Белоруссии. Это говорилось в письме представителя торговой площадки, которое упомянула судья. По закону «О рынке ценных бумаг» бумаги иностранного эмитента могут быть допущены к публичному обращению в России по решению биржи без заключения договора с эмитентом (без листинга), если соответствуют ряду критериев (не будут включены в котировальный список, информация по ним раскрывается на русском языке и т. д.). Белорусские бонды размещались на Лондонской и Ирландской фондовых биржах, упомянула судья – а на территории России листинг не осуществлялся.
Не убедил судью и довод Марченкова о том, что он получал купоны по белорусским бумагам на счет в российском ВТБ. Отметила она и тот факт, что с лета 2022 г. Белоруссия осуществляет выплаты по еврооблигациям в местных рублях на счет в Беларусбанке. Для получения этих денег инвестор должен самостоятельно открыть счет в местном банке и затем представить в Беларусбанк пакет документов, подтверждающих основание для перевода туда причитающихся ему денег (выписку со счета депо в своем депозитарии и др.). После этого Беларусбанк по согласованию с минфином осуществляет перевод средств, и обязательства признаются исполненными надлежащим образом.
Юристы минфина Белоруссии на предыдущем заседании 28 августа настаивали, что подобные споры должны решаться либо в Лондонском арбитражном международном суде (LCIA), либо в белорусском. На заседание 6 сентября представители белорусского минфина не явились.
Представитель Минфина Белоруссии сообщил «Ведомостям», что в начале рабочего дня 7 сентября на сайте ведомства планируется публикация пресс-релиза на тему выплат в адрес российских держателей евробондов.
Данное дело является экстраординарным, говорит управляющий партнер юрфирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: сейчас иски инвесторов из-за нарушения порядка и сроков выплаты дохода по ценным бумагам направлены в основном на эмитентов из недружественных стран, что позволяет переносить спор в российский суд, но Белоруссия таковой не является. «Очевидно, это играет на руку эмитенту как минимум на текущем этапе», – полагает юрист.
Но это перестанет быть преимуществом, если спор будет рассматривать LCIA, продолжает Федюкин. Шансы инвестора на победу в лондонском суде существенно повышает тот факт, что эмитент в одностороннем порядке допустил существенное нарушение условий выплаты дохода держателю бумаг (сменил валюту платежа, направляет деньги на спецсчет), оценивает юрист. Шансы Марченкова на победу в белорусском суде, если спор будет рассматриваться там, мизерные, добавляет Федюкин: суд обязан будет опираться на законодательную базу страны, а она позволяет эмитенту принимать соответствующие решения.