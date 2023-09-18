«Тинькофф банк» впервые с весны выплатил купон по субординированным бондам

В конце 2022 г. ВТБ по согласованию с ЦБ приостановил выплату купонов по бессрочным субордам ряда серий, но это было сделано с целью поддержания капитала. Решение не выплачивать купоны по бессрочным валютным субордам в феврале 2023 г. принял Совкомбанк, а летом прошлого года – «Хоум банк» (ранее «Хоум кредит банк»). В начале сентября предправления ВТБ Андрей Костин отмечал, что в следующем году банк планирует восстановить платежи по рублевым бессрочным субордам в российской инфраструктуре. Также банк намерен до конца года обменять суборды в форме еврооблигаций на замещающие бумаги для дружественных держателей и возобновить по ним выплаты с 2024 г.