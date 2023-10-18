Минск назвал условие для расчетов с российскими держателями евробондов

В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов по еврооблигациям. Получить деньги теперь возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в белорусских рублях подразумевается только в отношении тех, кто приобрел бумаги ранее 6 сентября 2022 г., не является резидентами недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте. Процентный доход по бумагам выплачивается при их погашении, а не раз в полгода, как должно быть согласно графику платежей.