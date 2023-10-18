Минск назвал условие для расчетов с российскими держателями евробондов

Минск назвал условие для расчетов с российскими держателями евробондовИнвесторы начнут получать деньги после заключения соглашения с российским НРД
Минфин Белоруссии рассчитается с российскими держателями его еврооблигаций после заключения соглашения с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД). Подписание документа позволит создать механизм расчетов между Россией и Белоруссией в обход западной инфраструктуры. Об этом белорусский министр финансов Юрий Селиверстов заявил телеканалу «Беларусь 1».
«Как только наши партнеры соберут все свои бумаги в этом одном депозитарии и представят нам списки своих держателей, то в рамках постановления мы будем осуществлять все расчеты», – заявил чиновник (цитата по «Интерфаксу»). Сумма задолженности перед российскими держателями евробондов Белоруссии превышает $160 млн, уточняется в комментарии к заявлению главы минфина.
Сейчас НРД находится в стадии согласования процедуры сопровождения выплат с белорусским министерством финансов, сообщил «Ведомостям» представитель депозитария.
Проблемы с получением выплат у российских держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: власти страны ссылались на санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в долларах. Летом 2022 г. Минск ввел временный порядок и решил платить в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном Беларусбанке. Известно лишь о единичных случаях, когда в декабре 2022 г. российские инвесторы получили выплаты по этому механизму.
В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов по еврооблигациям. Получить деньги теперь возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в белорусских рублях подразумевается только в отношении тех, кто приобрел бумаги ранее 6 сентября 2022 г., не является резидентами недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте. Процентный доход по бумагам выплачивается при их погашении, а не раз в полгода, как должно быть согласно графику платежей.
В обращении находятся четыре выпуска белорусских еврооблигаций на $2,45 млрд с погашением в 2026-2031 гг. и купонным доходом в диапазоне 5,8-7,6% годовых. Еще один выпуск бумаг на $800 млн минфин Белоруссии в феврале 2023 г. погасил в местных рублях на счет в Беларусбанке.
В начале октября инициативная группа российских инвесторов - держателей бондов Белоруссии просила разобраться и обратить внимание на проблему российский ЦБ, Минфин, Минэкономразвития, а также белорусскую сторону. Представитель группы Александр Марченков в письме на имя замглавы российского Минэка Дмитрия Вольвача (есть у «Ведомостей») отмечает, что ее участники владеют пакетом белорусских бумаг на $200 млн. В стоимостном выражении наибольшее количество еврооблигаций, находящихся у россиян, приобретены после 6 сентября 2022 г., пишет Марченков.
Россияне приобретали еврооблигации Белоруссии, руководствуясь информацией из постановлений совета министров и нацбанка страны, которые строго регламентировали порядок обслуживания долга и не предусматривали ограничений в правах инвесторов, пишет Марченков Вольвачу. Все заявления белорусской стороны о невозможности исполнения обязательств перед российскими кредиторами в связи с санкциями являются недостоверными, «так как у российских государственных и корпоративных эмитентов, даже у находящихся под санкциями, нет проблем с проведением выплат в адрес держателей бумаг», говорится в письме.
Марченков просил власти оказать содействие в скорейшем разрешении ситуации, а в случае отсутствия выплат «в кратчайшие сроки» признать минфин Белоруссии недобросовестным заемщиком и ограничить для него доступ на рынок капитала России до полного исполнения обязательств. Также представитель группы инвесторов попросил замминистра предложить компетентным органам рассмотреть возможность ограничить межгосударственное кредитование Белоруссии со стороны России до полного урегулирования ситуации.