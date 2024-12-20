Стоимость акций «Роснефти» подскочила на 12%Эта тенденция наблюдается уже второй день
Акций «Роснефти» в ходе торгов 20 декабря подорожали почти на 12% на фоне информации о представлении компании и ее дочерним обществам права проводить сделки с их ценными бумагами в рамках указа о специальных экономических мерах. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По состоянию на 17:00 мск стоимость одной акции «Роснефти» на Мосбирже составляла 565 руб., что на 11,6% больше цены на момент закрытия предыдущей торговой сессии.
Капитализация компании достигла 5,95 трлн руб.
Президент РФ Владимир Путин 20 декабря подписал распоряжение, которое разрешает сделки с акциями «Роснефти» самой компании и ее дочерним обществам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Разрешить совершение ПАО "НК "Роснефть" и лицам, находящимся под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», – говорится в документе. Право на операции с собственными акциями представлено в рамках указа президента РФ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.
Этот указ Путин подписал в августе 2022 г. Он устанавливает запрет для инвесторов из недружественных стран на любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями. При этом указ предусматривает возможность совершения таких сделок на основании специального разрешения президента РФ.
Акционерами «Роснефти» являются «Роснефтегаз» – 40,4%, британская BP (через дочернюю компанию BP Russian Investments Limited) – 19,75%, катарский фонд QH Oil Investments LLC (QIA) – 18,46%, еще 9,6% принадлежат дочерней компании «Роснефти» «РН-Нефтькапиталинвест», а 0,76% – другой «дочке» – «РН-Капитал». BP еще в феврале 2022 г. заявила, что выйдет из акционерного капитала «Роснефти», но до сих пор сохраняет долю в российской компании.
20 декабря компания продолжает занимать первое место по стоимости акционерного капитала. Капитализация занимающего второе место Сбербанка на 17:00 мск 20 декабря составляла 5,45 трлн руб., что на 500 млрд руб. меньше, чем капитализация «Роснефти».
Ранее аналитики Альфа-банка включили акции «Роснефти» в число бумаг-фаворитов в представленной в декабре инвестиционной стратегии банка на 2025 г., назвав компанию «единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей».
В документе отмечается, что «Роснефть» демонстрирует «выдающуюся операционную эффективность» за счет снижения удельных расходов и увеличения добычи на высокомаржинальных проектах. По оценке экспертов Альфа-банка, это позволяет компании обеспечить устойчивость рентабельности по EBITDA, которая может достичь 35% по мере восстановления цен на нефть и ввода новых проектов.
В стратегии аналитики Альфа-банка также отдельно отмечают флагманский проект «Роснефти» «Восток ойл». «Роснефть» остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в нефтегазовом секторе на горизонте 2025 г.», – говорится в документе.
По прогнозу Альфа-банка, целевая стоимость акций «Роснефти» на 2025 г. – 645 руб. за штуку, что на 27,7% выше их текущей стоимости. Рейтинг по акциям – «Выше рынка».
Аналитики ПСБ в конце октября в своей инвестстратегии на IV квартал 2024 г. прогнозировали рост акций «Роснефти» в течение ближайших 12 месяцев до 661 руб. за акцию (+30,9% к текущему уровню). По оценке «БКС мир инвестиций», бумаги могут подорожать до 730 руб. за штуку (+44,5%).