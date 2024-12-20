Стоимость акций «Роснефти» подскочила на 12%

«Разрешить совершение ПАО "НК "Роснефть" и лицам, находящимся под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», – говорится в документе. Право на операции с собственными акциями представлено в рамках указа президента РФ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.