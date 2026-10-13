Утренний звон по рынку акций 13 октября

Утренний звон по рынку акций 13 октябряБиржа пытается зацепиться за новые уровни индекса
Российский рынок акций начал вторник слабым падением, отыгрывая коррекцию нефтяных цен и фиксацию прибыли спекулянтами. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,03% и составил 2393,10. Индекс РТС снизился на 0,03% и составил 898,34.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2350–2450 пунктов после ралли предыдущего дня.
Инвесторы воодушевились геополитическим позитивом
В понедельник рынок акций завершил основную сессию уверенным ростом, обновив максимумы с 19 июня. Индекс Мосбиржи прибавил 3,12%, закрывшись на отметке 2393,83 пункта, а индекс РТС взлетел на 4,34%, достигнув 898,65 пункта.
После бурного утреннего подъема рынок консолидировался вблизи психологического рубежа 2400 пунктов, не сумев закрепиться выше. К 19:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,71% к внутридневному максимуму до 2392,89 пункта.
Основной импульс рынку дала геополитика: договоренность о поставках российского дизельного топлива в США и на международные рынки: 300 000 т немедленно, 500 000 т в ноябре и 1 млн т после была воспринята игроками на ура.
Поддержку рынку оказывал и рост нефтяных котировок: декабрьский фьючерс на Brent превысил $106,7 за баррель (+1,98%). При этом спотовые цены на нефть превышают $120 за баррель.
Среди лидеров роста были
В аутсайдерах оказались
«Новатэк» – 1070,90 руб. (-3,40%),
«Лукойл» – 5979,50 руб. (-1,97%),
«Циан» – 655,20 руб. (-1,91%),
«Т-Технологии» – 266,44 руб. (-1,91%),
«Яндекс» – 3386 руб. (-1,91%).
«Игроник» собрался на IPO
Медиахолдинг «Игроник» объявил о планах по выходу на биржу. Практическая подготовка к IPO должна начаться в 2027 г., а горизонт размещения оценивается от шести месяцев до полутора лет. Планируется предложить инвесторам 20–25% акций холдинга. Также обсуждается проведение pre-IPO с реализацией четверти или трети этого пакета.
Ключевое преимущество «Игроника» – статус потенциально первой публичной компании на российском рекламном рынке, отмечают аналитики. Это может создать эффект «дефицитного продукта» и привлечь инвесторов, желающих получить доступ к быстро растущему сектору.
Однако статус первопроходца также усложняет оценку справедливой стоимости акций. Публичная отчетность по МСФО для всего холдинга сейчас отсутствует (доступны данные лишь по отдельным юрлицам, например, ООО «Игроник диджитал» с выручкой 10,9 млрд руб.), что также осложняет оценки стоимости размещения.
Базовым сценарием, как полагают некоторые аналитики, является успешное размещение с привлечением капитала на развитие цифровых направлений и M&A. Ключевой фактор успеха – способность менеджмента убедить инвесторов в устойчивости бизнес-модели на фоне замедления рекламного рынка.
Среди рисков – перенос сроков IPO, снижение оценки из-за макроэкономической волатильности и ограниченный спрос со стороны институциональных инвесторов при отсутствии понятных аналогов.
«Аэрофлот»: хороший рост на слабеющем рынке
Операционный отчет группы «Аэрофлот» за девять месяцев продемонстрировал разнонаправленные тренды: общий пассажиропоток стагнирует из-за состояния внутреннего рынка, но международный сегмент растет двузначными темпами, а эффективность использования кресел улучшается.
Группа практически удержала объем перевозок на прошлогоднем уровне, а качество перевозок улучшилось – пассажирооборот растет быстрее количества пассажиров, загрузка кресел приближается к историческим максимумам. Это означает, что авиакомпания перевозит меньше людей, но на более дальние расстояния и с меньшим количеством пустых мест.
Отчет «Аэрофлота» – это демонстрация «качественного роста на сужающемся рынке», говорят аналитики. Компания успешно монетизирует международные направления и повышает эффективность, но внутренние ограничения и топливная инфляция не позволяют конвертировать эти улучшения в устойчивый рост пассажиропотока.
Для инвесторов ключевой вопрос – сможет ли компания удержать маржу в IV квартале, когда фактор высокого сезона исчезнет, а топливные расходы останутся высокими.
Что день грядущий нам готовит
Коррекция нефтяных цен – главный негатив этого утра. Brent откатывается после роста накануне, хотя все еще торгуется выше $105 за баррель.
Геополитический фон остается смешанным. Вопрос вступления в силу энергетического перемирия между РФ и Украиной остается открытым.
Ключевой вопрос на сегодня – сможет ли индекс удержать завоеванные позиции после роста последних дней или фиксация прибыли спекулянтами продолжит давить на котировки.
Во вторник ждем собрания акционеров ПИК по вопросу делистинга акций с офертой по цене 551,4 руб./акция. Это событие может вызвать волатильность в бумагах девелопера. Операционные итоги за III квартал подведет «Новатэк», а ОПЕК представит ежемесячный доклад по рынку нефти.