Утренний звон по рынку акций 13 октября

Медиахолдинг «Игроник» объявил о планах по выходу на биржу. Практическая подготовка к IPO должна начаться в 2027 г., а горизонт размещения оценивается от шести месяцев до полутора лет. Планируется предложить инвесторам 20–25% акций холдинга. Также обсуждается проведение pre-IPO с реализацией четверти или трети этого пакета.