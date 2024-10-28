Елена Бородкина: «Нужно работать в режиме постоянной трансформации»

– Я только недавно поняла, что если кто-то из персонала не справляется по компетенциям или не вписывается в корпоративную культуру, то нужно быстрее принимать по этим сотрудникам болезненные и сложные решения. Это может быть увольнение, замена или реструктуризация. Мне кажется, уровень лидерства измеряется именно в принятии таких решений. Я не всегда делала так, и это зона роста для меня. Но я пришла к пониманию, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Еще признаю, что мы ошиблись с аллокациями нескольким сотрудникам – их было около пяти человек, и они не получили нужное количество акций в IPO из-за технической путаницы с паспортными данными. Было обидно. Такие технические сбои всегда возможны. В отличие от многих других ситуаций ее уже не исправить, так как в нашем случае цена сильно ушла вверх уже в первый день торгов.