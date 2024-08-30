Акции «Яндекса» и «Астры» войдут в базу расчета основных индексов Мосбиржи

26 августа сообщалось, что Мосбиржа во II квартале 2024 г. нарастила чистую прибыль по МСФО на 61% до 19,49 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Согласно отчетности торговой площадки, за II квартал комиссионный доход составил 15,54 млрд руб., чистый процентный доход – 21,23 млрд руб. Биржа увеличила чистую прибыль с 19,354 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 19,49 млрд руб. В 2023 г. доход составлял 12,110 млрд руб.