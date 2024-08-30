Акции «Яндекса» и «Астры» войдут в базу расчета основных индексов Мосбиржи
С 20 сентября в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС будут включены обыкновенные акции международной компании ПАО «Яндекс» и ПАО «Группа Астра», а акции ПАО ГК «Сегежа» покинут индекс, сообщается на сайте Мосбиржи.
Обыкновенные акции ПАО «НК «РуссНефть», ПАО «ЮГК», ПАО «ЭсЭфАй», МКПАО ЮМГ и ПАО Группа Ренессанс Страхование попадают в лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС. В лист ожидания на исключение из базы расчета этих индексов войдут обыкновенные акции ПАО «Магнит» и ПАО «РусГидро».
В базу расчета Индекса голубых фишек также войдут обыкновенные акции «Яндекса». Акции АК «Алроса» будут исключены из индекса.
База расчета Индекса акций широкого рынка включит обыкновенные акции «Яндекса», ПАО «ВИ.ру» и ПАО «Промомед». Обыкновенные акции ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Таттелеком» из индекса исключат.
База расчета Индекса средней и малой капитализации будет изменена за счет включения обыкновенных акций «ВИ.ру», а отраслевой Индекс информационных технологий – за счет включения акций МКПАО «Яндекса».
В отраслевой Индекс потребительского сектора войдут акции «ВИ.ру» и «Промомеда».
Акции «КуйбышевАзот» исключат из отраслевого Индекса химии и нефтехимии, акции ПАО «Россети Северо-Запад» – из базы расчета Индекса электроэнергетики, а акции ПАО «Таттелеком» – из Индекса телекоммуникаций.
26 августа сообщалось, что Мосбиржа во II квартале 2024 г. нарастила чистую прибыль по МСФО на 61% до 19,49 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Согласно отчетности торговой площадки, за II квартал комиссионный доход составил 15,54 млрд руб., чистый процентный доход – 21,23 млрд руб. Биржа увеличила чистую прибыль с 19,354 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 19,49 млрд руб. В 2023 г. доход составлял 12,110 млрд руб.