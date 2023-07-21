Илон Маск потерял $20 млрд из-за падения акций Tesla
Состояние Илона Маска упало на $20,3 млрд после того, как акции Tesla продемонстрировали сильное падение. Об этом пишет Bloomberg.
По подсчетам агентства, собственный капитал Маска снизился до $234,4 млрд. Это стало седьмым по величине снижением за всю историю среди тех, кто входит в индекс миллиардеров Bloomberg. Падение сократило разрыв между величиной состояния Маска и председателя правления LVMH Бернара Арно – двоих богатейших людей в мире. Состояние Арно, по данным на 21 июля, составляет $201 млрд.
По итогам закрытия торговой сессии в четверг, 20 июля, акции производителя электрокаров упали на 9,74% и стоили $262,9, следует из данных NASDAQ.
По состоянию на 15:30 мск 21 июля стоимость бумаг скорректировалась до $266,55 (+1,39%).
Tesla отчиталась за II квартал 2023 г. 19 июля. Ее выручка выросла на 47% до $24,93 млрд при прогнозе в $24,47 млрд. При этом стоимость бумаг упала после заявления Маска о планах снизить цены на электромобили в «неспокойные времена» несмотря на то, что это сократит собственную прибыль компании.