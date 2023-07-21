Илон Маск потерял $20 млрд из-за падения акций Tesla

Tesla отчиталась за II квартал 2023 г. 19 июля. Ее выручка выросла на 47% до $24,93 млрд при прогнозе в $24,47 млрд. При этом стоимость бумаг упала после заявления Маска о планах снизить цены на электромобили в «неспокойные времена» несмотря на то, что это сократит собственную прибыль компании.