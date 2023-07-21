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Инвестиции

Илон Маск потерял $20 млрд из-за падения акций Tesla

Ведомости

Состояние Илона Маска упало на $20,3 млрд после того, как акции Tesla продемонстрировали сильное падение. Об этом пишет Bloomberg.

По подсчетам агентства, собственный капитал Маска снизился до $234,4 млрд. Это стало седьмым по величине снижением за всю историю среди тех, кто входит в индекс миллиардеров Bloomberg. Падение сократило разрыв между величиной состояния Маска и председателя правления LVMH Бернара Арно – двоих богатейших людей в мире. Состояние Арно, по данным на 21 июля, составляет $201 млрд.

По итогам закрытия торговой сессии в четверг, 20 июля, акции производителя электрокаров упали на 9,74% и стоили $262,9, следует из данных NASDAQ.

По состоянию на 15:30 мск 21 июля стоимость бумаг скорректировалась до $266,55 (+1,39%).

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Tesla отчиталась за II квартал 2023 г. 19 июля. Ее выручка выросла на 47% до $24,93 млрд при прогнозе в $24,47 млрд. При этом стоимость бумаг упала после заявления Маска о планах снизить цены на электромобили в «неспокойные времена» несмотря на то, что это сократит собственную прибыль компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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