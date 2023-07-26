Газета
Инвестиции

ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча

Ведомости

Банк России опубликовал проект указания, согласно которому брокеры обязаны будут снизить размер кредитного плеча для новой категории инвесторов – физлиц с опытом торговли с плечом менее года.

«Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы», – говорится в сообщении ЦБ.

Как отметил ЦБ, проект указания направлен на ограничение рисков для начинающих инвесторов. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа включительно.

Банк России уже год работает над созданием единого реестра квалифицированных инвесторов – инвесторов, у которых есть опыт и знания в сфере торговли ценными бумагами, а также преимущества для совершения сделок.

 Как писали «Ведомости», затянувшееся формирование перечня в регуляторе объясняют тем, что значительное время уходит на проработку правовой модели и параметров такой системы. ЦБ предложил создать реестр квалифицированных инвесторов год назад, чтобы инвесторам при смене брокера заново не приходилось подтверждать квалификацию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных