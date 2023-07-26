ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча
Банк России опубликовал проект указания, согласно которому брокеры обязаны будут снизить размер кредитного плеча для новой категории инвесторов – физлиц с опытом торговли с плечом менее года.
«Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы», – говорится в сообщении ЦБ.
Как отметил ЦБ, проект указания направлен на ограничение рисков для начинающих инвесторов. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа включительно.
Банк России уже год работает над созданием единого реестра квалифицированных инвесторов – инвесторов, у которых есть опыт и знания в сфере торговли ценными бумагами, а также преимущества для совершения сделок.
Как писали «Ведомости», затянувшееся формирование перечня в регуляторе объясняют тем, что значительное время уходит на проработку правовой модели и параметров такой системы. ЦБ предложил создать реестр квалифицированных инвесторов год назад, чтобы инвесторам при смене брокера заново не приходилось подтверждать квалификацию.