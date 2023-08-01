Газета
Инвестиции

Миллиардер Майк Новограц предложил идею инвестирования $100 000

Ведомости

Американский трейдер, миллиардер, гендиректор Galaxy Digital Майкл Новограц предложил готовым к риску инвесторам свой вариант инвестирования $100 000. Об этом пишет Business Insider.

«Если бы я был молодым человеком с высокой толерантностью к риску, я бы купил акции Alibaba. Я бы купил серебро, золото, биткоин и Ethereum (эфир – "Ведомости") Так бы выглядел мой инвестиционный портфель», – сказал Новограц.

Он также предложил свою стратегию для тех, кто не склонен к риску. По его мнению, около 30% инвестиций в рамках такой стратегии должно приходиться на облигации и, возможно, индексный фонд.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Как отмечает издание, предпочитаемые миллиардером активы показали прибыль с начала года: акции Alibaba выросли на 12%, золото на 7,7%, серебро на 3,5%, криптовалюта Ethereum на 52,5% и биткоин на 74,4%.

Биткоин в последнее время показал резкий рост в связи с решением BlackRock запустить биржевой фонд (exchange traded fund, ETF) для этой криптовалюты. По мнению Новограца, событие может подтолкнуть биткоин к новым рекордным максимумам.

Интерес инвесторов к драгоценным металлам также был высоким и устойчивым в последние пару месяцев. Ранее Bloomberg сообщал, что аналитики JPMorgan спрогнозировали цену на золото $2000 за унцию к концу 2023 г. и рекордного значения $2175 за унцию в 2024 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных