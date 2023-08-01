Миллиардер Майк Новограц предложил идею инвестирования $100 000
Американский трейдер, миллиардер, гендиректор Galaxy Digital Майкл Новограц предложил готовым к риску инвесторам свой вариант инвестирования $100 000. Об этом пишет Business Insider.
«Если бы я был молодым человеком с высокой толерантностью к риску, я бы купил акции Alibaba. Я бы купил серебро, золото, биткоин и Ethereum (эфир – "Ведомости") Так бы выглядел мой инвестиционный портфель», – сказал Новограц.
Он также предложил свою стратегию для тех, кто не склонен к риску. По его мнению, около 30% инвестиций в рамках такой стратегии должно приходиться на облигации и, возможно, индексный фонд.
Как отмечает издание, предпочитаемые миллиардером активы показали прибыль с начала года: акции Alibaba выросли на 12%, золото на 7,7%, серебро на 3,5%, криптовалюта Ethereum на 52,5% и биткоин на 74,4%.
Биткоин в последнее время показал резкий рост в связи с решением BlackRock запустить биржевой фонд (exchange traded fund, ETF) для этой криптовалюты. По мнению Новограца, событие может подтолкнуть биткоин к новым рекордным максимумам.
Интерес инвесторов к драгоценным металлам также был высоким и устойчивым в последние пару месяцев. Ранее Bloomberg сообщал, что аналитики JPMorgan спрогнозировали цену на золото $2000 за унцию к концу 2023 г. и рекордного значения $2175 за унцию в 2024 г.