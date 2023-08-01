Мосбиржа сообщила о рекордной активности частных инвесторов 31 июля
Мосбиржа 31 июля зафиксировала рекордную активность частных инвесторов на рынке акций с начала 2023 г. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Количество заключенных частными инвесторами сделок в течение дня составило 1,34 млн. В 2022 г. ежедневно сделки заключали в среднем 625 000 человек, приводит данные для сравнения площадка. При этом объем торгов на рынке акций в этот день превысил 157 млрд руб., доля торгов физлиц составила 82% от общего объема.
Торги велись и в дневное, и в вечернее время. Доля вечерней торговли акциями составила 15,4% от общего объема, что также превосходит данные 2022 г., когда этот показатель составлял в среднем 5,6%.
Мосбиржа предоставляет возможность инвесторам заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Торги длятся 14 часов в период с 09:50 до 23:50 мск.
31 июля торги акциями и облигациями на Мосбирже были переведены на единый расчетный цикл T+1. Теперь поставка активов после заключения сделки осуществляется на следующий торговый день, а не на второй.