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Инвестиции

Мосбиржа сообщила о рекордной активности частных инвесторов 31 июля

Ведомости

Мосбиржа 31 июля зафиксировала рекордную активность частных инвесторов на рынке акций с начала 2023 г. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Количество заключенных частными инвесторами сделок в течение дня составило 1,34 млн. В 2022 г. ежедневно сделки заключали в среднем 625 000 человек, приводит данные для сравнения площадка. При этом объем торгов на рынке акций в этот день превысил 157 млрд руб., доля торгов физлиц составила 82% от общего объема.

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Торги велись и в дневное, и в вечернее время. Доля вечерней торговли акциями составила 15,4% от общего объема, что также превосходит данные 2022 г., когда этот показатель составлял в среднем 5,6%.

Мосбиржа предоставляет возможность инвесторам заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Торги длятся 14 часов в период с 09:50 до 23:50 мск.

31 июля торги акциями и облигациями на Мосбирже были переведены на единый расчетный цикл T+1. Теперь поставка активов после заключения сделки осуществляется на следующий торговый день, а не на второй.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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