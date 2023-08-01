Мосбиржа сообщила о рекордной активности частных инвесторов 31 июля

Количество заключенных частными инвесторами сделок в течение дня составило 1,34 млн. В 2022 г. ежедневно сделки заключали в среднем 625 000 человек, приводит данные для сравнения площадка. При этом объем торгов на рынке акций в этот день превысил 157 млрд руб., доля торгов физлиц составила 82% от общего объема.