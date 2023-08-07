«ВТБ Мои инвестиции» пересмотрели топ-10 российских акций

Эксперты брокера ВТБ приняли решение зафиксировать прибыль в акциях группы «Самолет» и депозитарных расписках Ozon, которые выросли на 34% и 25% соответственно с момента включения в подборку. Также аналитики заменили акции НЛМК, которые, по их словам, сейчас торгуются по оценке выше средней исторической, на бумаги «Северстали». Финансовая отчетность компании за первое полугодие может стать положительным триггером для ее котировок во второй половине августа.