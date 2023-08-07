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Инвестиции

«ВТБ Мои инвестиции» пересмотрели топ-10 российских акций

Ведомости

Аналитики «ВТБ Мои инвестиции» обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги «Северстали», «Татнефти» и «Алросы», говорится в пресс-релизе брокера. Из списка они исключили бумаги группы «Самолет», Ozon и НЛМК.

Обыкновенные акции «Татнефти» торгуются с дивидендной доходностью около 5,2% за первое полугодие, указывают аналитики. По их словам, акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть.

Акции «Алросы» аналитики добавили в ожидании отчетности за первое полугодие. По их прогнозам, результаты компании могут преподнести положительные сюрпризы для рынка. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев обращает внимание на привлекательную оценку «Алросы» на уровне 3,3х EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) и наибольший дисконт к историческим мультипликаторам в секторе.

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Эксперты брокера ВТБ приняли решение зафиксировать прибыль в акциях группы «Самолет» и депозитарных расписках Ozon, которые выросли на 34% и 25% соответственно с момента включения в подборку. Также аналитики заменили акции НЛМК, которые, по их словам, сейчас торгуются по оценке выше средней исторической, на бумаги «Северстали». Финансовая отчетность компании за первое полугодие может стать положительным триггером для ее котировок во второй половине августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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