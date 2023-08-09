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Инвестиции

«Софтлайн» получил статус публичной компании

Ведомости

Российское подразделение международного поставщика IT-услуг Noventiq (ранее Softline) «Софтлайн» объявила о получении публичного статуса. Такие изменения внесены в ее устав, а также в единый государственный реестр юрлиц. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам главы «Софтлайна» Владимира Лаврова, приобретение публичного статуса приближает компанию к листингу на Мосбирже. Он отметил, что в фокусе внимания остаются интересы всех заинтересованных сторон, в частности, акционеров.

3 августа компания отчиталась по РСБУ за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, она зафиксировала падение чистой прибыли на 82,83% до 20,5 млн руб. Выручка компании снизилась на 30,31% до 14,09 млрд руб. Себестоимость продаж упала на 33,7% до 11,17 млрд руб., валовая прибыль – на 13,43% до 2,9 млрд руб., прибыль до налогообложения – на 51,24% до 76,1 млн руб.

27 июня «Софтлайн» утвердила дивидендную политику. Компания планирует по итогам 2024 г. выплачивать дивиденды на обыкновенные акции: не менее 1 млрд руб., или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г. А по итогам 2025 г. и в последующие годы совокупный размер дивидендов на обыкновенные акции составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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