Чистая прибыль «Софтлайн» за первое полугодие составила 9,5 млрд рублей
Чистая прибыль «Софтлайн» за первое полугодие 2023 г. достигла 9,5 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.
Рост чистой прибыли был вызван увеличением справедливой стоимости финансовых инструментов на 9,9 млрд руб., пояснили в компании. Скорректированная EBITDA группы за шесть месяцев выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,1 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA составила 16,2%.
Валовая прибыль по итогам шести месяцев 2023 г. увеличилась на 26,3% до 6,8 млрд руб. Валовая рентабельность по обороту выросла с 17,4 до 22,1% в годовом выражении. Основным фактором роста валовой прибыли и валовой рентабельности компания назвала замещение крупных иностранных производителей широким набором продуктов альтернативных IT-производителей, а также высокорентабельными собственными продуктами и сервисами.
Оборот группы за первое полугодие значительно не изменился по сравнению с первым полугодием 2022 г., несмотря на сравнительно высокую базу первого полугодия 2022 г, отмечает компания.
В отчетный период группа реализовала значительные инвестиции в собственные команды разработчиков программного обеспечения. При этом за шесть месяцев «Софтлайн» понесла нерегулярные разовые расходы, связанные с размещением облигационного займа и подготовкой к получению публичного статуса, в том числе расходы на профессиональные услуги на сумму 800 млн руб.
ПАО «Софтлайн» – российское подразделение международного поставщика IT-услуг Noventiq (ранее Softline). 9 августа компания объявила о получении публичного статуса, что приближает компанию к листингу на Мосбирже, отмечал глава компании Владимир Лавров.
3 августа компания отчиталась по РСБУ за первое полугодие 2023 г. Ее чистая прибыль снизилась на 82,83% до 20,5 млн руб. Выручка компании упала на 30,31% до 14,09 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась на 33,7% до 11,17 млрд руб., валовая прибыль – на 13,43% до 2,9 млрд руб., прибыль до налогообложения – на 51,24% до 76,1 млн руб.
27 июня «Софтлайн» утвердила дивидендную политику, согласно которой по итогам 2024 г. компания планирует выплачивать дивиденды на обыкновенные акции: не менее 1 млрд руб., или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г. А по итогам 2025 г. и в последующие годы совокупный размер дивидендов на обыкновенные акции составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.