Чистая прибыль «Софтлайн» за первое полугодие составила 9,5 млрд рублей

27 июня «Софтлайн» утвердила дивидендную политику, согласно которой по итогам 2024 г. компания планирует выплачивать дивиденды на обыкновенные акции: не менее 1 млрд руб., или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г. А по итогам 2025 г. и в последующие годы совокупный размер дивидендов на обыкновенные акции составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.