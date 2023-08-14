Акции PayPal подорожали на фоне назначения нового гендиректора
Стоимость акций PayPal выросла на 2,6%, до дневного максимума $63,14 после объявления о назначении нового гендиректора. По состоянию на 18:40 мск бумаги стоили $63 (+1,46%), следует из торгов на NASDAQ
14 августа компания объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступит в нее с 27 сентября 2023 г. С этой даты Крисс также войдет в состав совета директоров компании.
На должности гендиректора Крисс сменит Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет. Шульман останется в совете директоров компании до следующего годового собрания акционеров, которое пройдет в мае 2024 г.
Ранее PayPal объявила о запуске стабильной монеты, привязанной к доллару США в соотношении 1:1, – PayPal USD (PYUSD). В марте прошлого года электронная платежная система приостановила работу в России.