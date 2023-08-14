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Инвестиции

Акции PayPal подорожали на фоне назначения нового гендиректора

Ведомости

Стоимость акций PayPal выросла на 2,6%, до дневного максимума $63,14 после объявления о назначении нового гендиректора. По состоянию на 18:40 мск бумаги стоили $63 (+1,46%), следует из торгов на NASDAQ

14 августа компания объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступит в нее с 27 сентября 2023 г. С этой даты Крисс также войдет в состав совета директоров компании.

На должности гендиректора Крисс сменит Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет. Шульман останется в совете директоров компании до следующего годового собрания акционеров, которое пройдет в мае 2024 г.

Ранее PayPal объявила о запуске стабильной монеты, привязанной к доллару США в соотношении 1:1, – PayPal USD (PYUSD). В марте прошлого года электронная платежная система приостановила работу в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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