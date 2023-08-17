Группа «Эталон» провела делистинг с Лондонской биржи

7 августа компания отчиталась о финансовых результатах за II квартал и первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, продажи девелопера в первом полугодии увеличились на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель повысился на 28% до 184 300 кв. м. Во II квартале продажи недвижимости увеличились до 111 000 кв. м (+109% год к году) в натуральном выражении и на 113% до 20,6 млрд руб. в денежном.