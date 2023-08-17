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Инвестиции

Группа «Эталон» провела делистинг с Лондонской биржи

Ведомости

Девелопер «Эталон»  прекратил листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из данных площадки.

Компания 18 июля предупреждала, что прекращение листинга вступает в силу с 08:00 по лондонскому времени (10:00 мск) 17 августа 2023 г. При этом она сообщала, что планирует сохранить листинг на регулируемом рынке Мосбиржи.

Стоимость расписок в ходе торгов на Мосбирже 17 августа выросла на 4,28%, до 91,7 руб. По состоянию на 13:15 мск бумаги стоили 88,72 руб. (+0,89%).

Расписки компании торговались на LSE с 2011 г. А на Мосбирже – с 2020 г. Решение начать процедуру получения статуса первичного листинга на Мосбирже было принято в мае 2023 г. Проспект существующих GDR был зарегистрирован в Банке России в июле.

7 августа компания отчиталась о финансовых результатах за II квартал и первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, продажи девелопера в первом полугодии увеличились на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель повысился на 28% до 184 300 кв. м. Во II квартале продажи недвижимости увеличились до 111 000 кв. м (+109% год к году) в натуральном выражении и на 113% до 20,6 млрд руб. в денежном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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