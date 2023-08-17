Группа «Эталон» провела делистинг с Лондонской биржи
Компания 18 июля предупреждала, что прекращение листинга вступает в силу с 08:00 по лондонскому времени (10:00 мск) 17 августа 2023 г. При этом она сообщала, что планирует сохранить листинг на регулируемом рынке Мосбиржи.
Стоимость расписок в ходе торгов на Мосбирже 17 августа выросла на 4,28%, до 91,7 руб. По состоянию на 13:15 мск бумаги стоили 88,72 руб. (+0,89%).
Расписки компании торговались на LSE с 2011 г. А на Мосбирже – с 2020 г. Решение начать процедуру получения статуса первичного листинга на Мосбирже было принято в мае 2023 г. Проспект существующих GDR был зарегистрирован в Банке России в июле.
7 августа компания отчиталась о финансовых результатах за II квартал и первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, продажи девелопера в первом полугодии увеличились на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель повысился на 28% до 184 300 кв. м. Во II квартале продажи недвижимости увеличились до 111 000 кв. м (+109% год к году) в натуральном выражении и на 113% до 20,6 млрд руб. в денежном.