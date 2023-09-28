Глава набсовета Мосбиржи: нужно учитывать права миноритариев при перерегистрации

26 сентября стало известно, что VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на САР на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). Мосбиржа сообщила, в свою очередь, что акции МКПАО «ВК» включены в первый котировальный список.