Глава набсовета Мосбиржи: нужно учитывать права миноритариев при перерегистрации
Права миноритариев должны учитываться при переносе юрисдикции в РФ компаниями, которые до этого были зарегистрированы за рубежом, считает глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на Московском финансовом форуме.
«Обязательно нужно учесть права миноритариев при редомициляции квазироссийских компаний, которые были зарегистрированы за границей», – рассказал он.
Швецов пояснил, что сейчас отношение к инвесторам, которые инвестировали в Россию, определит то, как будущие инвесторы будут оценивать инвестиционную привлекательность российского рынка.
Ранее в августе президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР). Речь идет в первую очередь о компаниях ключевых секторов экономики. Выполнить поручение правительство должно к 30 ноября.
26 сентября стало известно, что VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на САР на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). Мосбиржа сообщила, в свою очередь, что акции МКПАО «ВК» включены в первый котировальный список.
В конце августа перерегистрацию с Кипра в Россию одобрили и акционеры United Medical Group, холдинговой компании «Европейского медицинского центра» (EMC). По завершении процесса компания намерена сохранить действующую программу депозитарных расписок с листингом на Мосбирже. Они обращаются на фондовом рынке Мосбиржи под тикером GEMC c 15 июля 2021 г.