Газета
Инвестиции

Глава набсовета Мосбиржи: нужно учитывать права миноритариев при перерегистрации

Ведомости

Права миноритариев должны учитываться при переносе юрисдикции в РФ компаниями, которые до этого были зарегистрированы за рубежом, считает глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на Московском финансовом форуме.

«Обязательно нужно учесть права миноритариев при редомициляции квазироссийских компаний, которые были зарегистрированы за границей», – рассказал он.

Швецов пояснил, что сейчас отношение к инвесторам, которые инвестировали в Россию, определит то, как будущие инвесторы будут оценивать инвестиционную привлекательность российского рынка.

Ранее в августе президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР). Речь идет в первую очередь о компаниях ключевых секторов экономики. Выполнить поручение правительство должно к 30 ноября.

Ранее по теме: Аналитики оценили дивидендную доходность российских акций

26 сентября стало известно, что VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на САР на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). Мосбиржа сообщила, в свою очередь, что акции МКПАО «ВК» включены в первый котировальный список.

В конце августа перерегистрацию с Кипра в Россию одобрили и акционеры United Medical Group, холдинговой компании «Европейского медицинского центра» (EMC). По завершении процесса компания намерена сохранить действующую программу депозитарных расписок с листингом на Мосбирже. Они обращаются на фондовом рынке Мосбиржи под тикером GEMC c 15 июля 2021 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных