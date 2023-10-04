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Инвестиции

Акции MD Medical подорожали на фоне планов по смене листинга на Мосбирже

Ведомости

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) MD Medical в ходе торгов на Мосбирже 4 октября выросла на 5,54% до дневного максимума в 881,3 руб. на фоне новости о планах по смене листинга на Мосбирже.

По состоянию на 10:30 мск их стоимость составила 867,6 руб. (+3,9%), индекс Мосбиржи составил 3154,29 пункта (+0,33%). С начала года котировки выросли на 105%, за тот же период бенчмарк подрос на 46%.

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила о планах осуществить смену статуса листинга на Мосбирже до первичного путем регистрации проспекта существующих ГДР в Банке России.

Компания отмечает, что процедура изменения статуса листинга не потребует от держателей ГДР дополнительных действий. ГДР компании остаются допущенными к торгам на регулируемом рынке Мосбиржи.

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ГДР компании торгуются под тикером MDMG на основном рынке Московской биржи с 2020 г., они включены в котировальный список первого уровня. MD Medical с 2012 г. имела первичный листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE). С 22 июня 2023 г. расписки были исключены из списка FCA Великобритании по заявлению компании, а допуск к торгам на LSE прекращен.

31 августа MD Medical сообщила, что ее акционеры одобрили перенос регистрации компании с Кипра в Россию. Она продолжит свою деятельность в специальном административном районе под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал груп инвестментс"». При этом она продолжит вести ту же деятельность.

Кроме того, MD Medical сменила банк-депозитарий по программе ГДР. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L вместо JPMorgan Chase Bank N.A.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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