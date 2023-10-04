Акции MD Medical подорожали на фоне планов по смене листинга на Мосбирже

ГДР компании торгуются под тикером MDMG на основном рынке Московской биржи с 2020 г., они включены в котировальный список первого уровня. MD Medical с 2012 г. имела первичный листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE). С 22 июня 2023 г. расписки были исключены из списка FCA Великобритании по заявлению компании, а допуск к торгам на LSE прекращен.