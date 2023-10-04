Совкомбанк рассмотрит возможность обратиться с заявлением о листинге акций

О том, что Совкомбанк не отказался от плана провести первичное публичное размещение акций, рассказал совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский в интервью «Ведомостям» 28 февраля 2023 г. Он отметил, что в течение 2023 г. возможности провести IPO не видит из-за очень низкого уровня цен. Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке.