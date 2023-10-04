Совкомбанк рассмотрит возможность обратиться с заявлением о листинге акций
Совкомбанк включил в повестку собрания акционеров вопрос об обращении с заявлением о листинге акций. Это следует из сообщения кредитной организации.
Собрание состоится 25 октября. На нем также планируется рассмотреть увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Параметры допэмиссии пока не раскрываются.
О том, что Совкомбанк не отказался от плана провести первичное публичное размещение акций, рассказал совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский в интервью «Ведомостям» 28 февраля 2023 г. Он отметил, что в течение 2023 г. возможности провести IPO не видит из-за очень низкого уровня цен. Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке.
3 октября Совкомбанк представил финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) акционеров достигла 55%. При этом активы с начала года выросли на 9% до 2,4 трлн руб. Как пояснили в кредитной организации, это произошло в основном за счет органического роста розничного бизнеса. Капитал вырос с начала года на 29% до 247 млрд руб.