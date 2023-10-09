Хакер вернул криптобирже похищенные $8,1 млн за награду и предложение о работе

Сан уточнил, что злоумышленнику дали неделю на выполнение требования. В случае отказа HTX передала бы все его данные в полицию. Также сразу после инцидента биржа опубликовала адреса кошельков хакера. Советник добавил, что взломщик уже получил обещанное вознаграждение в полном объеме.