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Хакер вернул криптобирже похищенные $8,1 млн за награду и предложение о работе

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Хакер вернул криптовалютной бирже HTX (бывшая Huobi) похищенные в конце сентября 5000 ETH ($8,1 млн по курсу на 9 октября). Биржа выплатила взломщику вознаграждение в размере 250 ETH (около $405 000), сообщил советник HTX Джастин Сан в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам Сана, злоумышленник взломал биржу и похитил криптовалюту 25 сентября. HTX выплатила убытки пользователям, а затем публично предложила хакеру вернуть деньги за выплату в размере 5% от объема украденной криптовалюты. Взломщику также предложили должность советника по безопасности. 

Сан уточнил, что злоумышленнику дали неделю на выполнение требования. В случае отказа HTX передала бы все его данные в полицию. Также сразу после инцидента биржа опубликовала адреса кошельков хакера. Советник добавил, что взломщик уже получил обещанное вознаграждение в полном объеме.

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Криптовалютная биржа Huobi сменила название на HTX в сентябре. По данным CoinMarketCap на 9 октября, она занимает девятую позицию в топ-10 криптобирж. Суточный торговый оборот HTX составляет более 52,7 млрд руб. ($523,3 млн).

В феврале СМИ сообщили, что Huobi и еще одна криптовалютная биржа KuCoin позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских банков, попавших под санкции. США заявили, что не могут полностью «сковать» российские кредитные организации в том числе из-за криптовалюты, которая является уязвимостью западных санкций.

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