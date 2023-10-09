Цены на золото выросли на фоне обострения конфликта в Израиле
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото в ходе торгов 9 октября выросла на 2,15% до дневного максимума $1869,5 за унцию, следует из данных биржи Comex.
Их цена по состоянию на 16:31 мск составила $1,858,9 (+0,74%).
Фьючерсы на золото и доллар США выросли в ходе торгов 9 октября, поскольку инвесторы были шокированы нападением группировки ХАМАС на Израиль в минувшие выходные, что привело к новой геополитической неопределенности на рынках. Об этом пишет Barrons.
Золото и доллар исторически рассматриваются как «активы-убежища», которые инвесторы обычно покупают в периоды неопределенности. Японская иена и швейцарский франк также выиграли от своего статуса «убежища», сказал аналитик брокерской компании XM Раффи Бояджян.
Еще одним убежищем является рынок казначейских облигаций США, но он был закрыт в понедельник в связи с праздником Дня Колумба.
8 и 9 октября крупнейшие фондовые индексы Тель-Авивской фондовой биржи отреагировали падением на новость о нападении на Израиль. Как отмечал Reuters, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США на фоне эскалации конфликта.