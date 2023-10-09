Цены на золото выросли на фоне обострения конфликта в Израиле

Фьючерсы на золото и доллар США выросли в ходе торгов 9 октября, поскольку инвесторы были шокированы нападением группировки ХАМАС на Израиль в минувшие выходные, что привело к новой геополитической неопределенности на рынках. Об этом пишет Barrons.