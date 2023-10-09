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Инвестиции

Цены на золото выросли на фоне обострения конфликта в Израиле

Ведомости

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото в ходе торгов 9 октября выросла на 2,15% до дневного максимума $1869,5 за унцию, следует из данных биржи Comex.

Их цена по состоянию на 16:31 мск составила $1,858,9 (+0,74%).

Фьючерсы на золото и доллар США выросли в ходе торгов 9 октября, поскольку инвесторы были шокированы нападением группировки ХАМАС на Израиль в минувшие выходные, что привело к новой геополитической неопределенности на рынках. Об этом пишет Barrons.

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Золото и доллар исторически рассматриваются как «активы-убежища», которые инвесторы обычно покупают в периоды неопределенности. Японская иена и швейцарский франк также выиграли от своего статуса «убежища», сказал аналитик брокерской компании XM Раффи Бояджян.

Еще одним убежищем является рынок казначейских облигаций США, но он был закрыт в понедельник в связи с праздником Дня Колумба.

8 и 9 октября крупнейшие фондовые индексы Тель-Авивской фондовой биржи отреагировали падением на новость о нападении на Израиль. Как отмечал Reuters, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США на фоне эскалации конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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