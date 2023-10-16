Акции «Астры» подорожали почти на 40% на открытии торгов на Мосбирже

Аналитики назвали IPO «крайне успешным» – спрос превысил предложение более чем в 20 раз. То есть инвесторы совокупно выставили заявки на 70 млрд руб., что эквивалентно капитализации компании при размещении. Первая сделка на открытии торгов прошла по цене 466,2 руб., т. е. выше цены IPO на 40%. До конца торговой сессии эта цена так и не поменялась.