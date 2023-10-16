Акции «Астры» подорожали почти на 40% на открытии торгов на Мосбирже
Акции группы «Астра» подорожали на 39,79% до 651,7 руб. на открытии торгов на Мосбирже 16 октября. По состоянию на 10:14 мск бумаги стоили 556,45 руб. (+19,36%).
Торговая площадка объявила о проведении дискретного аукциона с 10:15 до 10:45 мск.
Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux 13 октября завершил первичное публичное предложение (IPO) акций на Мосбирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона – 333 руб. за бумагу. Акционеры продали 10,5 млн бумаг (5% от находящихся в обращении) за 3,5 млрд руб. Инвесторы оценили рыночную капитализацию компании в 69,9 млрд руб.
Аналитики назвали IPO «крайне успешным» – спрос превысил предложение более чем в 20 раз. То есть инвесторы совокупно выставили заявки на 70 млрд руб., что эквивалентно капитализации компании при размещении. Первая сделка на открытии торгов прошла по цене 466,2 руб., т. е. выше цены IPO на 40%. До конца торговой сессии эта цена так и не поменялась.
«Группа Астра» – один из ведущих производителей инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме «Астры» представлены 17 продуктов, в том числе сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk.