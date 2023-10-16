Мосбиржа запустила торги молоком и молочными продуктами

Ранее «Ведомости» сообщали, что ГК «Эконива» начнет торговать сырым и сухим обезжиренным молоком на НТБ со 2 октября. О планах начать торговлю сырым молоком стало известно в январе 2023 г. Тогда Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и НТБ сообщали, что прорабатывают такой вопрос. На НТБ из продукции агропромышленного комплекса уже торгуются зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), различные масла и шроты, а также сахар.