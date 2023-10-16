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Инвестиции

Мосбиржа запустила торги молоком и молочными продуктами

Ведомости

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Мосбиржа») с 16 октября запускает проведение биржевых товарных аукционов по продаже молока и молочных продуктов с погрузкой в автотранспорт покупателя. Их организатором выступит «Эконива-Семена», входящая в ГК «Эконива». Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.

В качестве базиса поставки сырого цельного коровьего молока выбраны фермы ГК «Эконива», расположенные в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области. Минимальный закупочный объем составит 720 т на условиях отгрузки в течение 30 дней равномерными партиями по 24 т в день.

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Также состоятся товарные аукционы по продаже сухого обезжиренного молока и сливочного масла жирностью 82,5%. Получить товар покупатели смогут автомобильным или железнодорожным транспортом в месте нахождения склада поставщика. Минимальный закупочный объем для этого вида молочных продуктов составит 20 т.

Расширение перечня торгуемых активов является важным фактором развития российского биржевого рынка, говорит директор НТБ Никита Захаров. По его словам, постепенное развитие торгов новыми товарами, рост ликвидности в перспективе позволят нам начать расчет соответствующих биржевых индикаторов. Они могут стать удобным ориентиром для участников рынка и государства, а также базовым активом для производных финансовых инструментов хеджирования и управления ценовыми рисками.

Ранее «Ведомости» сообщали, что ГК «Эконива» начнет торговать сырым и сухим обезжиренным молоком на НТБ со 2 октября. О планах начать торговлю сырым молоком стало известно в январе 2023 г. Тогда Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и НТБ сообщали, что прорабатывают такой вопрос. На НТБ из продукции агропромышленного комплекса уже торгуются зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), различные масла и шроты, а также сахар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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