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Инвестиции

В Goldman Sachs не предвидят значительного ослабления курса шекеля

Ведомости

Израильский шекель, который ранее упал до восьмилетнего минимума, вряд ли будет значительно обесцениваться в дальнейшем из-за беспрецедентных мер Банка Израиля по сдерживанию последствий, заявили стратеги Goldman Sachs, пишет Bloomberg. По их мнению, валюта поддерживается финансовыми притоками из-за границы.

Стоимость израильской валюты снижается шестой день. 16 октября она упала на 0,3% до 3,9895 по отношению к доллару. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке она потеряла более 3%.

В долларовых облигациях Израиля наблюдаются потери: доходность по ценным бумагам с погашением в 2030 г. выросла на 17 базисных пунктов (б. п. до 5,9%). Тем временем акции восстановились: базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-35 вырос на 1,4% после падения в воскресенье.

На фоне напряженности на Ближнем Востоке фьючерсы на индексы США на премаркете 16 октября продемонстрировали небольшой рост. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2% до 4365. Фьючерс Dow Jones Industrial Average - на 0,3% до 33 929. Фьючерс на Nasdaq 100 прибавил 0,1% до 15 136.

Для рынка акций США арабо-израильский конфликт является негативным фактором, особенно для секторов, чувствительных к стоимости денег. Это в комментарии «Ведомостям» отметил руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов инвестиционного банка «Синара» Сергей Вахрамеев. К таким можно отнести секторы технологий, коммуникаций и товаров длительного пользования.

По мнению опрошенных «Ведомостями» аналитиков, основными бенефициарами ситуации на Ближнем Востоке могут стать нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта. Также потенциал роста в 2024 г. имеет золото.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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