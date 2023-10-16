Кабмин не одобрил закон об отмене НДС на операции с гибридными ЦФА

Отмена НДС при реализации гибридных ЦФА может спровоцировать незаконное использование сделок с этим инструментом при реализации товаров, услуг и работ. Также одобрение предлагаемых Госдумой поправок может привести к разрывам в технологии исчисления налога, если в цепочке перепродажи будут участвовать лица, которые не входят в категорию плательщиков НДС, подчеркнули в кабмине.