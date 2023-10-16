Кабмин не одобрил закон об отмене НДС на операции с гибридными ЦФА
Правительство отклонило законопроект Госдумы об освобождении гибридных цифровых финансовых активов (ЦФА) от НДС при выпуске, выкупе и продаже. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с процессом обсуждения инициативы.
Отмена НДС при реализации гибридных ЦФА может спровоцировать незаконное использование сделок с этим инструментом при реализации товаров, услуг и работ. Также одобрение предлагаемых Госдумой поправок может привести к разрывам в технологии исчисления налога, если в цепочке перепродажи будут участвовать лица, которые не входят в категорию плательщиков НДС, подчеркнули в кабмине.
Гибридные ЦФА включают в себя цифровые финансовые активы и утилитарное цифровое право (УЦП). Авторы законопроекта предложили освободить налогоплательщиков от уплаты НДС при получении оплаты по гибридным ЦФА, связанным с реализацией товаров, работ и услуг. В документе также отмечалось, что налог стоит отменить и при передаче таких токенов в собственность другим лицам.
Сейчас от НДС освобождена реализация ЦФА, однако при реализации цифровых прав, которые включают в себя ЦФА и УЦП одновременно, налог действует. В некоторых случаях после таких сделок можно получить налоговый вычет.
Летом Госдума приняла закон об освобождении от НДС сделок по продаже физическим лицам ЦФА, привязанных к драгоценным металлам. Послабление ввели, так как на продажу банками слитков драгоценных металлов физлицам уже отменили НДС с 1 марта 2022 г.
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) заработал еще в 2021 г., но первые операторы выпуска таких активов появились только в 2023 г. Первые выпуски цифровых финансовых активов появились на Мосбирже в конце сентября. Эмитентами пилотных выпусков стали компании «Газпром нефть» и «ГПБ-факторинг». В начале октября торговая площадка сообщила «Ведомостям», что приступила к проработке возможности выпуска ЦФА на произведения искусства.