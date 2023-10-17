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Инвестиции

Мосбиржа возобновит аукцион открытия по всем фьючерсам с 30 октября

Ведомости

Московская биржа возобновит проведение аукциона открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке с 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Биржа определила стоимость фьючерсов на цветные металлы. Стоимость контрактов на алюминий на 17 октября составила 2161,5 руб., на медь – 7920 руб., на никель – 18 460 руб., на цинк – 2434,5 руб.

Индекс Мосбиржи на 13.40 мск составил 3149,06 пункта – на 0,44% выше, чем к закрытию основной сессии торгов днем ранее. С начала 2023 г. бенчмарк увеличился на 50,82%.

Проведение аукциона прекратилось после приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Тогда торговая площадка решила заморозить операции до завершения повторного тестирования модуля.

Ранее по теме: Мосбиржа по итогам августа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке

По итогам августа Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке. Он составил 9 трлн руб. – максимум с февраля 2022 г. Число клиентов, заключивших контракты с фьючерсами и опционами, достигло 149 000. Из них 68% пришлось на долю физлиц. Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индекс РТС и ключевой индекс торговой площадки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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