Мосбиржа возобновит аукцион открытия по всем фьючерсам с 30 октября
Московская биржа возобновит проведение аукциона открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке с 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
Биржа определила стоимость фьючерсов на цветные металлы. Стоимость контрактов на алюминий на 17 октября составила 2161,5 руб., на медь – 7920 руб., на никель – 18 460 руб., на цинк – 2434,5 руб.
Индекс Мосбиржи на 13.40 мск составил 3149,06 пункта – на 0,44% выше, чем к закрытию основной сессии торгов днем ранее. С начала 2023 г. бенчмарк увеличился на 50,82%.
Проведение аукциона прекратилось после приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Тогда торговая площадка решила заморозить операции до завершения повторного тестирования модуля.
По итогам августа Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке. Он составил 9 трлн руб. – максимум с февраля 2022 г. Число клиентов, заключивших контракты с фьючерсами и опционами, достигло 149 000. Из них 68% пришлось на долю физлиц. Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индекс РТС и ключевой индекс торговой площадки.