Мосбиржа возобновит аукцион открытия по всем фьючерсам с 30 октября

По итогам августа Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке. Он составил 9 трлн руб. – максимум с февраля 2022 г. Число клиентов, заключивших контракты с фьючерсами и опционами, достигло 149 000. Из них 68% пришлось на долю физлиц. Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индекс РТС и ключевой индекс торговой площадки.