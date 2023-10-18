Акции «Лукойла» поднялись выше 7500 рублей после новости о решении по дивидендам
Совет директоров «Лукойла» на следующем заседании примет решение по выплате дивидендов с января по сентябрь 2023 г. На фоне новости стоимость акций превысила 7500 руб. за бумагу и достигла исторического максимума.
Из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации следует, что заседание совета директоров пройдет 26 октября. В повестке – определение размера дивидентов и порядка их выплаты акционерам.
К 15:19 мск акции «Лукойла» на Мосбирже подорожали до 7525,5 руб. Рост составил 1,9% по сравнению с ценой закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки достиг отметки 3239,18 пункта (-0,25%), нефтегазовый – 9220,63 пункта (+0,65%). С начала года котировки компании увеличились почти на 85%, основной бенчмарк – на 50,39%, индекс нефти и газа – на 62,97%.
Рост акций «Лукойла» почти на 4% фиксировали на бирже 11 октября. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что причиной скачка мог быть инсайд об одобрении компанией обратного выкупа бумаг у нерезидентов. В конце августа вице-премьер Александр Новак подтвердил, что представители нефтяной компании обращались к властям с просьбой провести сделку.