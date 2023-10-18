Акции «Лукойла» поднялись выше 7500 рублей после новости о решении по дивидендам

К 15:19 мск акции «Лукойла» на Мосбирже подорожали до 7525,5 руб. Рост составил 1,9% по сравнению с ценой закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки достиг отметки 3239,18 пункта (-0,25%), нефтегазовый – 9220,63 пункта (+0,65%). С начала года котировки компании увеличились почти на 85%, основной бенчмарк – на 50,39%, индекс нефти и газа – на 62,97%.