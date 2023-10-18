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Инвестиции

Акции «Лукойла» поднялись выше 7500 рублей после новости о решении по дивидендам

Ведомости

Совет директоров «Лукойла» на следующем заседании примет решение по выплате дивидендов с января по сентябрь 2023 г. На фоне новости стоимость акций превысила 7500 руб. за бумагу и достигла исторического максимума.

Из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации следует, что заседание совета директоров пройдет 26 октября. В повестке – определение размера дивидентов и порядка их выплаты акционерам. 

К 15:19 мск акции «Лукойла» на Мосбирже подорожали до 7525,5 руб. Рост составил 1,9% по сравнению с ценой закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки достиг отметки 3239,18 пункта (-0,25%), нефтегазовый – 9220,63 пункта (+0,65%). С начала года котировки компании увеличились почти на 85%, основной бенчмарк – на 50,39%, индекс нефти и газа – на 62,97%.

Ранее по теме: Рост акций «Лукойла» мог вызвать инсайд об обратном выкупе

Рост акций «Лукойла» почти на 4% фиксировали на бирже 11 октября. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что причиной скачка мог быть инсайд об одобрении компанией обратного выкупа бумаг у нерезидентов. В конце августа вице-премьер Александр Новак подтвердил, что представители нефтяной компании обращались к властям с просьбой провести сделку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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