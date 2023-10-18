Акции Polymetal перейдут в первый уровень листинга Мосбиржи
Московская биржа переведет акции крупнейшего российского золотодобытчика Polymetal в первый уровень листинга. Бумаги эмитента появятся в «высшей лиге» 19 октября, сообщила пресс-служба торговой площадки.
На фоне новости акции Polymetal подорожали до 558,9 руб. к 18:34 мск. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии днем ранее, рост составил 1,18%. Индекс Мосбиржи составил 3246,23 пункта (-0,02%). С начала года котировки компании увеличились на 50,6%, бенчмарк – на 50,71%.
11 октября исполнительный директор Polymetal Виталий Несис в рамках бонусной программы получил почти 19 000 акций компании. На закрытии 10 октября бумаги на Мосбирже стоили 520,2 руб. Исходя из этого, стоимость пакета Несиса могла составить 9,8 млн руб.
Polymetal завершил выкуп 2,5 млн акций по программе обмена. Также компания объявила о завершении выпуска новых акций на казахстанской бирже Astana International Exchange (AIX).