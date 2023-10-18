Газета
Инвестиции

Акции Polymetal перейдут в первый уровень листинга Мосбиржи

Ведомости

Московская биржа переведет акции крупнейшего российского золотодобытчика Polymetal в первый уровень листинга. Бумаги эмитента появятся в «высшей лиге» 19 октября, сообщила пресс-служба торговой площадки.

На фоне новости акции Polymetal подорожали до 558,9 руб. к 18:34 мск. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии днем ранее, рост составил 1,18%. Индекс Мосбиржи составил 3246,23 пункта (-0,02%). С начала года котировки компании увеличились на 50,6%, бенчмарк – на 50,71%.

В первый уровень листинга входят крупнейшие эмитенты – так называемые голубые фишки. К ним относятся Сбербанк, «Газпром», «Яндекс», «Лукойл», «Фосагро», «Полюс» и другие «тяжеловесы».

Ранее по теме: Polymetal выкупил 2,5 млн акций по программе обмена

11 октября исполнительный директор Polymetal Виталий Несис в рамках бонусной программы получил почти 19 000 акций компании. На закрытии 10 октября бумаги на Мосбирже стоили 520,2 руб. Исходя из этого, стоимость пакета Несиса могла составить 9,8 млн руб.

Polymetal завершил выкуп 2,5 млн акций по программе обмена. Также компания объявила о завершении выпуска новых акций на казахстанской бирже Astana International Exchange (AIX).

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных