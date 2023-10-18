Акции Polymetal перейдут в первый уровень листинга Мосбиржи

На фоне новости акции Polymetal подорожали до 558,9 руб. к 18:34 мск. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии днем ранее, рост составил 1,18%. Индекс Мосбиржи составил 3246,23 пункта (-0,02%). С начала года котировки компании увеличились на 50,6%, бенчмарк – на 50,71%.