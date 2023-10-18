Чебесков: объединение ЦФА с «криптомиром» позволит привлечь инвестиции в экономику
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) сможет привлечь существенные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют, заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Финтех» газеты «Ведомости».
Пока нельзя говорить о том, что индустрия привлекает большое количество инвестиций, считает чиновник. «На наш взгляд, большие инвестиции на рынке цифровых финансовых активов пойдут, когда мы сможем объединить то, что мы называем криптомиром и миром ЦФА, чтобы деньги из криптоактивов могли свободно перемещаться на рынок ЦФА и тем самым идти на инвестиции в экономику», – сказал Чебесков.
В сентябре на форуме Crypto Summit 2023 Чебесков предложил связать ЦФА с децентрализованными финансами (DeFi) – платформами, с помощью которых можно заниматься инвестициями без участия посредников, то есть банков или брокеров. По его мнению, связка ЦФА с DeFi нужна для того, чтобы использовать ту ликвидность, которая уже есть у граждан в децентрализованных финансах и в криптоактивах. Тогда они смогут инвестировать в российскую экономику посредством такого инструмента, как ЦФА, объяснил Чебесков.
Сейчас же рынок цифровых активов слишком разрознен, на нем уже десять зарегистрированных операторов по выпуску ЦФА, констатировал чиновник. Он предполагает, что рынок в скором времени будет очень сильно меняться: сократится количество игроков или возникнет единый агрегатор платформ, который будет иметь доступ к децентрализованным финансам и криптоактивам для того, чтобы эти активы могли использоваться для инвестиций в ЦФА.
ЦФА – это цифровые права, включающие денежные требования, которые находятся в информационной системе. К ЦФА относятся денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, а также права по эмиссионным ценным бумагам.
Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА находятся 10 компаний: «Атомайз», Сбербанк, «Лайтхаус», Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», «СПБ биржа», «Блокчейн хаб» и «Национальный расчетный депозитарий».