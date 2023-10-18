Чебесков: объединение ЦФА с «криптомиром» позволит привлечь инвестиции в экономику

В сентябре на форуме Crypto Summit 2023 Чебесков предложил связать ЦФА с децентрализованными финансами (DeFi) – платформами, с помощью которых можно заниматься инвестициями без участия посредников, то есть банков или брокеров. По его мнению, связка ЦФА с DeFi нужна для того, чтобы использовать ту ликвидность, которая уже есть у граждан в децентрализованных финансах и в криптоактивах. Тогда они смогут инвестировать в российскую экономику посредством такого инструмента, как ЦФА, объяснил Чебесков.