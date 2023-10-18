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Инвестиции

Чебесков: объединение ЦФА с «криптомиром» позволит привлечь инвестиции в экономику

Ведомости

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) сможет привлечь существенные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют, заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Финтех» газеты «Ведомости».

Пока нельзя говорить о том, что индустрия привлекает большое количество инвестиций, считает чиновник. «На наш взгляд, большие инвестиции на рынке цифровых финансовых активов пойдут, когда мы сможем объединить то, что мы называем криптомиром и миром ЦФА, чтобы деньги из криптоактивов могли свободно перемещаться на рынок ЦФА и тем самым идти на инвестиции в экономику», – сказал Чебесков.

В сентябре на форуме Crypto Summit 2023 Чебесков предложил связать ЦФА с децентрализованными финансами (DeFi) – платформами, с помощью которых можно заниматься инвестициями без участия посредников, то есть банков или брокеров. По его мнению, связка ЦФА с DeFi нужна для того, чтобы использовать ту ликвидность, которая уже есть у граждан в децентрализованных финансах и в криптоактивах. Тогда они смогут инвестировать в российскую экономику посредством такого инструмента, как ЦФА, объяснил Чебесков. 

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Сейчас же рынок цифровых активов слишком разрознен, на нем уже десять зарегистрированных операторов по выпуску ЦФА, констатировал чиновник. Он предполагает, что рынок в скором времени будет очень сильно меняться: сократится количество игроков или возникнет единый агрегатор платформ, который будет иметь доступ к децентрализованным финансам и криптоактивам для того, чтобы эти активы могли использоваться для инвестиций в ЦФА.

ЦФА – это цифровые права, включающие денежные требования, которые находятся в информационной системе. К ЦФА относятся денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, а также права по эмиссионным ценным бумагам. 

Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА находятся 10 компаний: «Атомайз», Сбербанк, «Лайтхаус», Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», «СПБ биржа», «Блокчейн хаб» и «Национальный расчетный депозитарий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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