«Ростелеком» допустил выход некоторых своих «дочек» на IPO
ПАО «Ростелеком» может провести первичное публичное размещение (IPO) некоторых своих дочерних компаний при благоприятной обстановке на рынке в будущем. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский на форуме «Сделано в России».
«IPO для некоторых дочерних компаний <...> не исключаем, но при готовности <...>. Пока мы сосредоточены на развитии самих активов, внутренних ресурсов для этого хватает», – пояснил Осеевский (цитата по «Интерфаксу»).
Он также отметил, что «Ростелеком» разрабатывает новую стратегию развития на 2025-2030 гг. Предыдущую, по словам главы компании, уже удалось выполнить, причем «даже с некоторым превышением». Будущую стратегию, в том числе ее дивидендную политику, компания представит в 2024 г. после утверждения советом директоров, уточнил президент «Ростелекома».
Привилегированные акции компании на Мосбирже к закрытию основной сессии торгов подорожали до 71,25 руб. (+0,71% за день). Обыкновенные акции (АО) «Ростелекома» подешевели на 0,31% до 77,27 руб. Индекс Мосбиржи составил 3255,16 пункта (+0,18%). С начала года котировки «префов» увеличились на 28,15%, «обычек» – на 38,13%. Бенчмарк за это время поднялся на 51,11%.
«Ростелеком» сообщал о планах проведения IPO для некоторых своих подструктур или привлечения стратегических партнеров во время презентации пятилетней стратегии развития компании в 2021 г. Среди «дочек», которые в перспективе могут начать торговаться на бирже, могут быть центры обработки данных, облачные сервисы, центры информационной безопасности, подразделения по цифровой медицине и другие.