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Инвестиции

«Ростелеком» допустил выход некоторых своих «дочек» на IPO

Ведомости

ПАО «Ростелеком» может провести первичное публичное размещение (IPO) некоторых своих дочерних компаний при благоприятной обстановке на рынке в будущем. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский на форуме «Сделано в России».

«IPO для некоторых дочерних компаний <...> не исключаем, но при готовности <...>. Пока мы сосредоточены на развитии самих активов, внутренних ресурсов для этого хватает», – пояснил Осеевский (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что «Ростелеком» разрабатывает новую стратегию развития на 2025-2030 гг. Предыдущую, по словам главы компании, уже удалось выполнить, причем «даже с некоторым превышением». Будущую стратегию, в том числе ее дивидендную политику, компания представит в 2024 г. после утверждения советом директоров, уточнил президент «Ростелекома».

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Привилегированные акции компании на Мосбирже к закрытию основной сессии торгов подорожали до 71,25 руб. (+0,71% за день). Обыкновенные акции (АО) «Ростелекома» подешевели на 0,31% до 77,27 руб. Индекс Мосбиржи составил 3255,16 пункта (+0,18%). С начала года котировки «префов» увеличились на 28,15%, «обычек» – на 38,13%. Бенчмарк за это время поднялся на 51,11%.

«Ростелеком» сообщал о планах проведения IPO для некоторых своих подструктур или привлечения стратегических партнеров во время презентации пятилетней стратегии развития компании в 2021 г. Среди «дочек», которые в перспективе могут начать торговаться на бирже, могут быть центры обработки данных, облачные сервисы, центры информационной безопасности, подразделения по цифровой медицине и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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