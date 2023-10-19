«Ростелеком» допустил выход некоторых своих «дочек» на IPO

«Ростелеком» сообщал о планах проведения IPO для некоторых своих подструктур или привлечения стратегических партнеров во время презентации пятилетней стратегии развития компании в 2021 г. Среди «дочек», которые в перспективе могут начать торговаться на бирже, могут быть центры обработки данных, облачные сервисы, центры информационной безопасности, подразделения по цифровой медицине и другие.