Совет директоров Positive Technologies утвердил дивиденды за 2022 год

Акции «Группы Позитив» дешевеют четвертый день подряд. С пиков 16 октября (2567,2 руб.) стоимость бумаг на Мосбирже за этот период снижалась на 11,3% до 2275,6 руб. Ключевой индекс торговой площадки к закрытию торгов 19 октября составил 3255,16 пункта (+0,18%), IT-индекс – 2934,79 п. (+2,17%). С начала года котировки компании увеличились на 85%, бенчмарки – на 51,11% и 66,06% соответственно.