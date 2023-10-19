Совет директоров Positive Technologies утвердил дивиденды за 2022 год
Совет директоров разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies утвердил выплату дивидендов акционерам компании в размере 15,8 руб. на бумагу. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Всего Positive Technologies планирует направить на выплату дивидендов 1,04 млрд руб. С учетом выполненных в 2023 г. двух траншей общий объем выплат инвесторам может составить 4,8 млрд руб. Это в 3,7 раза больше по сравнению с объемом дивидендов годом ранее, подчеркнули в компании.
Positive направит на выплату 100% скорректированной суммы NIC – чистой прибыли без учета капитализируемых расходов, следует из пресс-релиза.
Акции «Группы Позитив» дешевеют четвертый день подряд. С пиков 16 октября (2567,2 руб.) стоимость бумаг на Мосбирже за этот период снижалась на 11,3% до 2275,6 руб. Ключевой индекс торговой площадки к закрытию торгов 19 октября составил 3255,16 пункта (+0,18%), IT-индекс – 2934,79 п. (+2,17%). С начала года котировки компании увеличились на 85%, бенчмарки – на 51,11% и 66,06% соответственно.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее отмечали, что падение стоимости бумаг Positive может быть связано с тем, что компания не объявила решение по дивидендам сразу после заседания совета директоров, которое прошло 16 октября.
Еще одной причиной аналитики сочли возможную негативную реакцию инвесторов на объявление компании о планируемых допвыпусках до 25% акций в случае двукратного роста капитализации. Новые бумаги «Группа Позитив» собирается распределять между сотрудниками и внешними контрибуторами в качестве вознаграждения. Такое решение грозит акционерам размытием их доли, пояснили эксперты.