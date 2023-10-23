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Инвестиции

Стоимость расписок «Русагро» полностью отыграла утреннее падение

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) «Русагро» скорректировались после утреннего падения на 4,75% до 1463,8 руб. По состоянию на 17:20 мск стоимость бумаг составила 1530 руб. (-0,44%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3259,29 (-0,31%).

Утром котировки отреагировали снижением на публикацию компанией операционных результатов за III квартал 2023 г. С начала года бенчмарк вырос на 52%, котировки компании – 125%.

«Русагро» опубликовал операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2023 г. Квартальная выручка выросла на 35% в годовом выражении до 78,2 млрд руб. (до межсегментных элиминаций) за счет консолидации группы компаний «НМЖК» (+14,9 млрд руб.) и увеличения объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. По итогам девяти месяцев выручка снизилась на 1% до 187,7 млрд руб.

Почему рост чистой прибыли «Русагро» в 28 раз не впечатлил аналитиков и инвесторов

Бумаги компании находятся под давлением временно, но во втором полугодии они могут существенно вырасти

При этом выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась в 2,1 раза до 12,23 млрд руб., сахарного – на 26% до 13,315 млрд руб., мясного – на 16% до 12,914 млрд руб., масложирового (без учета НМЖК) – снизилась на 18% до 24,745 млрд руб.

В первом полугодии прибыль «Русагро» выросла в 28 раз г/г – до 13,2 млрд руб. с 470 млн руб., несмотря на падение выручки на 16% – до 106,5 млрд руб. со 127,2 млрд руб. Группа также показала положительный свободный денежный поток и сократила чистый долг почти на 20%. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд руб. при сокращении рентабельности до 15% с 23%.

Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 674 000 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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