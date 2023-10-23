Стоимость расписок «Русагро» полностью отыграла утреннее падение

В первом полугодии прибыль «Русагро» выросла в 28 раз г/г – до 13,2 млрд руб. с 470 млн руб., несмотря на падение выручки на 16% – до 106,5 млрд руб. со 127,2 млрд руб. Группа также показала положительный свободный денежный поток и сократила чистый долг почти на 20%. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд руб. при сокращении рентабельности до 15% с 23%.