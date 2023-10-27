Акции ТГК-2 подорожали после выхода отчета компании по РСБУ

Больше всего дохода компания получила от реализации теплоэнергии и оптовых продаж электроэнергии. Выручка по этим пунктам составила 15 млрд руб. и 13,9 млрд руб. соответственно (+6,3% и +10,3% год к году). Продажи электроэнергии на розничном рынке принесли ТГК-2 425,3 млн руб. – на 4,7% больше, чем с января по сентябрь 2022 г.