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Инвестиции

Акции ТГК-2 подорожали после выхода отчета компании по РСБУ

Ведомости

Чистая прибыль Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) с января по сентябрь составила более 1,1 млрд руб. Показатель увеличился в 2,4 раза год к году, следует из бухгалтерской отчетности теплоэнергетической корпорации. Акции теплоэнергетической компании в моменте дорожали на 9,4% до 0,0139 руб.

Общая выручка за первые девять месяцев 2023 г. достигла 30,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 7,3%. 

Больше всего дохода компания получила от реализации теплоэнергии и оптовых продаж электроэнергии. Выручка по этим пунктам составила 15 млрд руб. и 13,9 млрд руб. соответственно (+6,3% и +10,3% год к году). Продажи электроэнергии на розничном рынке принесли ТГК-2 425,3 млн руб. – на 4,7% больше, чем с января по сентябрь 2022 г.

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К 11:10 мск их стоимость скорректировалась до 0,0134 руб. – на 5,5% больше, по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3232,12 пункта (+0,26%), электроэнергетический индекс – 2144,19 п. (+0,58%). С начала года котировки компании выросли почти в четыре раза, индексы увеличились на 50,04% и 51,28% соответственно.

Из опубликованного ранее отчета по МСФО за первое полугодие 2023 г. следует, что с января по июнь общая выручка ТГК-2 составила 25,7 млрд руб. – на 8% меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль за период выросла в 3,8 раза год к году до 3,5 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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